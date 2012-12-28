Пассажир забыл в такси телефон, а водитель его присвоил: с нанявшего его предпринимателя взыскали 70 000 рублей

В пользу пассажира взыскан моральный вред. Но не с ООО «Яндекс.Такси», а с индивидуального предпринимателя, который заключил договор с сервисом и привлек для выполнения заказов укравшего телефон водителя.

Два года назад — в марте 2024 года липчанин вызвал «Яндекс.Такси» и забыл в автомобиле свой мобильный телефон, а водитель его присвоил, за что был осужден по статье о краже.Пассажир обратился в суд с иском к сервису, ссылаясь на то, что в результате некачественно оказанной услуги по перевозке ему причинен моральный вред, поскольку он был вынужден тратить личное время для обращения в полицию и за юридической помощью.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Октябрьский районный суд Липецка признал факт нарушения прав потребителя и взыскал с ООО «Яндекс.Такси» моральный вред в 30 тысяч рублей, штраф в 15 тысяч рублей и 25 тысяч рублей судебных расходов.Но ООО «Яндекс.Такси» обжаловало решение, ссылаясь на то, что не оказывает услуг такси, а только является владельцем информационного сервиса «Яндекс Gо» и службой заказа легкового такси.Рассмотрев апелляционную жалобу, судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда признала надлежащим ответчиком по делу индивидуального предпринимателя, который заключил договор с «Яндекс.Такси» и привлек для выполнения заказов укравшего телефон водителя. Именно с него по решению суда апелляционной инстанции будет взыскан причиненный моральный вред, штраф и судебные расходы — всего 70 тысяч рублей.