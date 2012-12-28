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Общество
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26 минут назад
36-летнего мужчину вытащили из воды спасатели
На этой неделе это уже пятый спасённый на воде в Липецке.
— Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах города Липецка и аварийно-спасательного отряда УГПСС Липецкой области извлекли мужчину из реки Воронеж и доставили его на берег, — сообщает УГПСС.
На этой неделе это уже пятый спасённый в Липецке. 19 августа на середине реки Воронеж заметили девушку. Она плыла от Набережной в сторону пляжа НЛМК и уже сильно устала. Её доставили на берег спасатели. А 18 августа на воде выручили троих отдыхающих.
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