Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
61-летний бомж получил 10,5 лет колонии особого режима за убийство приютившего его инвалида-колясочника
Происшествия
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сегодня, 10:52
В СНТ «Сокол-2» нашли труп неизвестного мужчины
Его личность устанавливают.
— По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. Устанавливается личность погибшего, причины и обстоятельства его смерти, — добавили в полиции.
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