В СНТ «Сокол-2» нашли труп неизвестного мужчины

Его личность устанавливают.

В Липецке в СНТ «Сокол-2» на улице на дороге накануне был найден труп неизвестного мужчины. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №4 УМВД России по городу Липецку.— По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. Устанавливается личность погибшего, причины и обстоятельства его смерти, — добавили в полиции.