«ПрофСтарт» НЛМК поможет школьникам подготовиться к ОГЭ и получить выплату при поступлении в колледж

Новолипецкий металлургический комбинат открыл набор девятиклассников в профориентационную программу «ПрофСтарт». Она поможет школьникам определиться с профессией и подготовиться к основному государственному экзамену (ОГЭ) по математике. Обучение в проекте финансирует НЛМК.

Занятия будут проходить в Липецком металлургическом колледже, Липецком политехническом техникуме и Липецком государственном техническом университете. Школьников ждет знакомство с востребованными профессиями, подготовка к экзаменам и мастер-классы в производственных мастерских и лабораториях учебных заведений. Также в программе – настольные игры, квизы, квесты по металлургии в Центре карьеры НЛМК и экскурсия на комбинат.Обучение в «ПрофСтарте» начнется 1 октября и продлится 3 месяца. Диплом об окончании профориентационной программы гарантирует бонусную выплату при поступлении в Липецкий металлургический колледж и Липецкий политехнический техникум. Лучшие выпускники проекта смогут пройти дополнительный интенсивный курс по математике для успешной сдачи ОГЭ.– «ПрофСтарту» уже 10 лет, и это одна из самых востребованных профориентационных программ НЛМК. Многим школьникам она помогает определиться не только с выбором профессии, но и с местом обучения. Чаще всего участники проекта выбирают профильные учебные заведения НЛМК. В прошлом году более 60% выпускников «ПрофСтарта» поступили в колледжи и техникумы на приоритетные для НЛМК направления подготовки, – рассказала начальник отдела дирекции по персоналу НЛМК Ирина Титова.Заявки на участие в профориентационном проекте принимаются до 30 сентября по ссылке. Подробная информация по телефону: +7 (4742) 447-447.