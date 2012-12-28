21-летний парень обокрал отца

Ему выписали 100-тысячный штраф.

Елецкий городской суд приговорил к штрафу в 100 000 рублей с рассрочкой выплаты на четыре месяца 21-летнего парня, обчистившего банковский счёт отца. Ельчанина осудили по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года ельчанин дома воспользовалась телефоном отца, который в этот момент спал, а также вошёл на своем телефоне в личный кабинет АО «Альфа-банк», открытый на имя отца, и сделал за его счёт покупки в автомагазине и оплатил услуги путем переводов через личный кабинет.Всего молодой человек потратил без спроса 15,1 тысячи рублей. После парень признал вину, раскаялся и вернул отцу деньги. Но от судимости это его не спасло.