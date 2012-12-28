Жительница Грязей стала жертвой мошенников и сама устроилась к ним курьером: дело ушло в суд
«ПрофСтарт» НЛМК поможет школьникам подготовиться к ОГЭ и получить выплату при поступлении в колледж
Происшествия
689
сегодня, 12:04
4
21-летний парень обокрал отца
Ему выписали 100-тысячный штраф.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года ельчанин дома воспользовалась телефоном отца, который в этот момент спал, а также вошёл на своем телефоне в личный кабинет АО «Альфа-банк», открытый на имя отца, и сделал за его счёт покупки в автомагазине и оплатил услуги путем переводов через личный кабинет.
Всего молодой человек потратил без спроса 15,1 тысячи рублей. После парень признал вину, раскаялся и вернул отцу деньги. Но от судимости это его не спасло.
0
2
3
2
6
Комментарии (4)