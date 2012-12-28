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сегодня, 12:04
4

21-летний парень обокрал отца

Ему выписали 100-тысячный штраф.

Елецкий городской суд приговорил к штрафу в 100 000 рублей с рассрочкой выплаты на четыре месяца 21-летнего парня, обчистившего банковский счёт отца. Ельчанина осудили по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале этого года ельчанин дома воспользовалась телефоном отца, который в этот момент спал, а также вошёл на своем телефоне в личный кабинет АО «Альфа-банк», открытый на имя отца, и сделал за его счёт покупки в автомагазине и оплатил услуги путем переводов через личный кабинет.

Всего молодой человек потратил без спроса 15,1 тысячи рублей. После парень признал вину, раскаялся и вернул отцу деньги. Но от судимости это его не спасло.
кража
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Липецкий Вася
сегодня, 13:40
Теперь мамаше надо в суд на мужа подать - что он у нее котлеты ворует из холодильника
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Дед Митяй
сегодня, 13:07
У меня сын в детстве тоже брал деньги. Сказать,что воровал свой сын у меня не сумею. Я его отец, а не сосед. Вырос, 50 лет уже. Помогает во всем мне старику. Хоть и не прошу помощи. В своей семье нет слова своровал.Взял, потратил, но не своровал...а своровал -это не семья. Молодежь это потом пойдет.
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Очевидец
сегодня, 13:05
Высокие семейные отношения!
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СССР
сегодня, 12:58
поколение смартфонов, за деньги идет на ВСЁ, даже родителей убивают...
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