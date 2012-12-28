Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водителя липецкой маршрутки хватил удар прямо в рейсе
Происшествия
Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Общество
Водитель мотоблока погиб в ДТП в Липецкой области
Происшествия
Липчане стали пересаживаться на общественный транспорт
Общество
«Фрегат» тонет у причала: ремонт легендарного здания перерос в скандал
Общество
Водитель «Лады» погиб в столкновении со «Сканией»
Происшествия
Из пруда вытащили тело мужчины
Происшествия
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Происшествия
Кодовое слово «бабушка»: две липецкие пенсионерки отдали деньги 18-летнему алтайцу
Происшествия
Дома и машина горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
Читать все
«Обнаженный бизнес» не задался: 24-летняя вебкам-модель получила два года условно
Происшествия
С 21 по 23 августа часть улицы Фрунзе вновь станет пешеходной
Общество
12-летний мальчик попал в ДТП на электросамокате
Происшествия
Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию
Происшествия
24-летний грязинец схватил жену за шею и угрожал ей ножом
Происшествия
Похитителя сейфа нашли по бороздам-царапинам на асфальте
Происшествия
Перед постом ГАИ на трассе Тамбов-Орел ограничат проезд
Общество
Менеджер маркетплейса пойдет под суд за хищение товаров на полмиллиона рублей
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зачем НЛМК пылесосит воздух?
НЛМК Live
Читать все
В мире
104
сегодня, 15:26

В ближайшие дни на Земле ожидаются слабые магнитные бури

Слабые геомагнитные возмущения ожидаются на Земле в ближайшие дни из-за воздействия корональных дыр на Солнце, однако вероятность их усиления до уровня магнитных бурь составляет около 7 процентов.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что слабые геомагнитные возмущения ожидаются на Земле в ближайшие дни из-за воздействия корональных дыр на Солнце, однако вероятность их усиления до уровня магнитных бурь составляет около 7 процентов, — передает ТАСС Наука.

«На сегодня и завтра повышены вероятности слабых геомагнитных возмущений. Вероятность того, что эти возмущения достигнут уровня бурь, составляет около 7%, то есть примерно 14 к 1, что ничего не произойдет», — говорится в сообщении Лабаратории.

Сейчас на Солнце наблюдаются две корональные дыры среднего размера. Под их воздействием в течение суток может начать расти скорость солнечного ветра.

«Пиковые значения скорости ожидаются на уровне 500-600 км/с. Это хотя и повышенные, но умеренные значения, поэтому заметного влияния на магнитное поле Земли они оказать не должны», — уточняется в сообщении.
магнитные бури
здоровье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить