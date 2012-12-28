В ближайшие дни на Земле ожидаются слабые магнитные бури

Слабые геомагнитные возмущения ожидаются на Земле в ближайшие дни из-за воздействия корональных дыр на Солнце, однако вероятность их усиления до уровня магнитных бурь составляет около 7 процентов.