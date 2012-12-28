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В мире
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сегодня, 15:26
В ближайшие дни на Земле ожидаются слабые магнитные бури
Слабые геомагнитные возмущения ожидаются на Земле в ближайшие дни из-за воздействия корональных дыр на Солнце, однако вероятность их усиления до уровня магнитных бурь составляет около 7 процентов.
«На сегодня и завтра повышены вероятности слабых геомагнитных возмущений. Вероятность того, что эти возмущения достигнут уровня бурь, составляет около 7%, то есть примерно 14 к 1, что ничего не произойдет», — говорится в сообщении Лабаратории.
Сейчас на Солнце наблюдаются две корональные дыры среднего размера. Под их воздействием в течение суток может начать расти скорость солнечного ветра.
«Пиковые значения скорости ожидаются на уровне 500-600 км/с. Это хотя и повышенные, но умеренные значения, поэтому заметного влияния на магнитное поле Земли они оказать не должны», — уточняется в сообщении.
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