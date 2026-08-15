Спорт
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15.08.2026 12:17
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Главный тренер «Мурома» заметил, что многие команды против «Металлурга» играют в антифутбол
Послематчевая пресс-конференция.
– Хорошая игра со стороны обеих команд. Я уже говорил: если нас кто-то будет переигрывать, я об этом скажу. Вот сегодня тот день, – признал наставник липчан Сергей Хрипунков, – С «Муромом» мы играем примерно в одинаковом стиле. Сегодня нам немного не хватило агрессии, мы в этом матче больше оборонялись, особенно во втором тайме. Но при этом всё равно пытались комбинировать. Не выбивали мяч просто так, разве что в концовке только. Свой момент мы имели, но Савин не отдал пас и не пробил. Будь иначе, всё могло перевернуться.А пенальти – это лотерея. Больше повезло команде соперника. Поздравляю её с победой. Желаю «Мурому» пройти в Кубке как можно дальше.
– Сейчас, зная результат, вы бы снова сделали замену Кобзева на Яворского?
– Агалакова впервые в сезоне поставили на место латераля. В какой степени это эксперимент, ведь раньше вы так не играли? Подведите итоги эксперимента.
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– Нам понравилось. В прошлом матче Ермилов не выполнял требования, которые мы предъявляем к игре защитника в атаке. Сегодня Кубок: когда, если не сейчас, сделать изменения, дать шанс Вартану Маркаряну, который очень прилично выглядел на тренировках. И считаю, что он очень прилично выглядел сегодня. И сделал заявку на игру в «старте» даже в следующем матче. А что касается Агалакова, мы знали, что он универсальный футболист. Выполняет требования, старается. И сегодня, несмотря на то, что он не крайний защитник, неплохо сыграл.
– Как команда в раздевалке после матча утешала Чернякова, который не забил пенальти?
– Все подбадривали, и футболисты, и тренеры, Повторюсь, пенальти – лотерея, неизвестно, как это всё закончится. Хотелось, конечно, выиграть и пройти дальше. Но это футбол.
– При подготовке к матчу, посмотрел пять игру Липецка, – начал главный тренер муромчан Сергей Мирошниченко. – Радует, что команда играет в футбол, а не в «бей-беги». Многие команды против «Металлурга» не играют в футбол, а отбиваются. Просто сидят в низком блоке, играют на выносах. А липчане стараются созидать.Сегодня мы тоже стремились играть в футбол – комбинировали, создавали моменты, поэтому игра с обеих сторон вышла интересной.
– Сегодняшний матч можно рассматривать как соперничество группы 2 и группы 3? Если бы «Металлург» выступал в одном турнире с вами, за какие места он смог бы бороться?
– Я думаю, что за верхние места однозначно. Я вижу, что команда играющая, в ней есть хорошие футболисты. Думаю, что за лидерство боролись бы.
– «Муром» забил пять пенальти из пяти. Тренировали накануне матча 11-метровые?
– Да, вчера мы провели одну серию. Команду на команду сыграли, и всё.
– Все забили?
– Все забили. Как и сегодня.
Полностью ответы главных тренеров смотрите в медиафайлах.
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