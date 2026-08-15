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Спорт
1596
15.08.2026 12:17
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Главный тренер «Мурома» заметил, что многие команды против «Металлурга» играют в антифутбол

Послематчевая пресс-конференция.

По регламенту Кубка России в играх Пути регионов пресс-конференция главных тренеров после игры оказалась… не обязательной. Но пресс-службы «Металлурга» и «Мурома» всё ре решили её провести.

– Хорошая игра со стороны обеих команд. Я уже говорил: если нас кто-то будет переигрывать, я об этом скажу. Вот сегодня тот день, – признал наставник липчан Сергей Хрипунков, – С «Муромом» мы играем примерно в одинаковом стиле. Сегодня нам немного не хватило агрессии, мы в этом матче больше оборонялись, особенно во втором тайме. Но при этом всё равно пытались комбинировать. Не выбивали мяч просто так, разве что в концовке только. Свой момент мы имели, но Савин не отдал пас и не пробил. Будь иначе, всё могло перевернуться.А пенальти – это лотерея. Больше повезло команде соперника. Поздравляю её с победой. Желаю «Мурому» пройти в Кубке как можно дальше.

– Сейчас, зная результат, вы бы снова сделали замену Кобзева на Яворского?

– В сослагательным наклонении тяжело говорить. Всё-таки в двух последних пенальти Никита дотронулся до мяча. Чуть сильнее, жёстче руку поставил бы, мог отбить. Вообще смеялись: хотели капитана поставить в ворота, так как у нас оба вратаря не тяготеют к отбиванию пенальти. Это не Помазун из «Спартака». Причём это решение принял Александр Юрьевич Кобзев, который играл весь матч. Мы спросили у него: заменить или отыграешь до конца? Он сказал, что должен выйти Яворский.

– Агалакова впервые в сезоне поставили на место латераля. В какой степени это эксперимент, ведь раньше вы так не играли? Подведите итоги эксперимента.
.
– Нам понравилось. В прошлом матче Ермилов не выполнял требования, которые мы предъявляем к игре защитника в атаке. Сегодня Кубок: когда, если не сейчас, сделать изменения, дать шанс Вартану Маркаряну, который очень прилично выглядел на тренировках. И считаю, что он очень прилично выглядел сегодня. И сделал заявку на игру в «старте» даже в следующем матче. А что касается Агалакова, мы знали, что он универсальный футболист. Выполняет требования, старается. И сегодня, несмотря на то, что он не крайний защитник, неплохо сыграл.

– Как команда в раздевалке после матча утешала Чернякова, который не забил пенальти?

– Все подбадривали, и футболисты, и тренеры, Повторюсь, пенальти – лотерея, неизвестно, как это всё закончится. Хотелось, конечно, выиграть и пройти дальше. Но это футбол.

– При подготовке к матчу, посмотрел пять игру Липецка, – начал главный тренер муромчан Сергей Мирошниченко. – Радует, что команда играет в футбол, а не в «бей-беги». Многие команды против «Металлурга» не играют в футбол, а отбиваются. Просто сидят в низком блоке, играют на выносах. А липчане стараются созидать.
Сегодня мы тоже стремились играть в футбол – комбинировали, создавали моменты, поэтому игра с обеих сторон вышла интересной.

– Сегодняшний матч можно рассматривать как соперничество группы 2 и группы 3? Если бы «Металлург» выступал в одном турнире с вами, за какие места он смог бы бороться?

– Я думаю, что за верхние места однозначно. Я вижу, что команда играющая, в ней есть хорошие футболисты. Думаю, что за лидерство боролись бы.

– «Муром» забил пять пенальти из пяти. Тренировали накануне матча 11-метровые?

– Да, вчера мы провели одну серию. Команду на команду сыграли, и всё.

– Все забили?

– Все забили. Как и сегодня.



Полностью ответы главных тренеров смотрите в медиафайлах.
Футбол
«Металлург»
Кубок России
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Комментарии (1)

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Дмитрий
15.08.2026 18:13
Факел из Воронежа играет с ЦСКА в премьер-лиге, а Металлург играет в четвёртом дивизионе и проигрывает нижегородской Волне...
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