Двое липчан повадились пить и курить за счёт забывчивой женщины

Потерпевшая целую неделю не замечала, как с её счёта пропадают деньги.

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Двое липчан целую неделю умудрялись делать покупки по чужой банковской карте. Когда они уже решили, что денежное изобилие будет длиться вечно, к ним нагрянула полиция.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратилась 37-летняя женщина, которая потеряла карточку, но даже не подозревала об этом. В чувство её привёл только звонок из банка, в котором ей сообщили о задолженности. Так жертва поняла, что за последнее время лишилась 18 595 рублей.Дальнейшее было делом техники: в век повсеместно расставленных камер полицейским оставалось только отследить покупки и по видеозаписи установить, кто их делал. Фигурантами оказались мужчины 44 и 46 лет, Чужие средства они тратили на алкоголь, продукты и сигареты.Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы. Оба любители халявы на время следствия отправлены под подписку о невыезде.В УМВД в очередной раз предупреждают: найденная на улице чужая банковская карта – это не подарок небес за годы страданий, а чужое имущество, за растрату которого придётся отвечать по всей строгости закона.