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ДТП на трассе Хлевное-Липецк: водитель госпитализирован после столкновения при развороте
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В Липецкой области дожди, грозы и до +25
Погода в Липецке
Из-за ремонтных работ в воскресенье отключат воду в домах еще на нескольких улицах
Общество
В Липецкой области отменен красный уровень
Общество
Отменен желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области
Происшествия
Улица Зои Космодемьянской встала в пробке из-за аварии автобуса и легковушки
Происшествия
Читать все
Происшествия
3022
сегодня, 09:07
13

Двое липчан повадились пить и курить за счёт забывчивой женщины

Потерпевшая целую неделю не замечала, как с её счёта пропадают деньги.

Двое липчан целую неделю умудрялись делать покупки по чужой банковской карте. Когда они уже решили, что денежное изобилие будет длиться вечно, к ним нагрянула полиция.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в полицию обратилась 37-летняя женщина, которая потеряла карточку, но даже не подозревала об этом. В чувство её привёл только звонок из банка, в котором ей сообщили о задолженности. Так жертва поняла, что за последнее время лишилась 18 595 рублей.

Дальнейшее было делом техники: в век повсеместно расставленных камер полицейским оставалось только отследить покупки и по видеозаписи установить, кто их делал. Фигурантами оказались мужчины 44 и 46 лет, Чужие средства они тратили на алкоголь, продукты и сигареты.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы. Оба любители халявы на время следствия отправлены под подписку о невыезде.

В УМВД в очередной раз предупреждают: найденная на улице чужая банковская карта – это не подарок небес за годы страданий, а чужое имущество, за растрату которого придётся отвечать по всей строгости закона.
Кража
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Пока так
сегодня, 13:39
Если украл из бюджета 18 млрд. р, то наш гуманный осудит на 3 года клонии поселения, а вот за 18 т.р. можно и 6 лет стогача отхватить.
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Александр Н.
сегодня, 11:33
Халява она такая, только за всё в жизни платить приходится, жадность в сочетании с глупостью.
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Скромные мужики
сегодня, 10:18
18 000 за неделю.
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А
сегодня, 10:11
Почему за растраченные миллиарды никого не сажают?
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Потому что
сегодня, 11:56
Когда воруют миллиардами или вагонами, это не так заметно, по камерам этого точно не отследить.
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за налоги
сегодня, 11:25
все чиновники живут, да еще бы что то делали
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Житель
сегодня, 10:07
То што они тратили чужие деньги это плохо,Но вот из за таких забывчевых растерях и происходит криминал они как бы становятся Тригерами ситуации. Запускают механизм преступления .как охотники ловят на приманку зверя так и они. Клюнет. Значит попался.если по справедливости они тоже виноваты в провокации. А человек он не святой апостол он слаб на искушения. Надо это учитывать в суде.
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Липчанка
сегодня, 12:12
Человеку дан ум и воля, чтобы бороться с искушением. А эти повели себя, как животные или малые дети. Никаких поблажек им. Они взяли чужое, прекрасно понимая, что поступают плохо.
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Бабка Первая
сегодня, 09:44
Сколько взрослых дурачков вокруг - ужас!)))
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Вася
сегодня, 09:35
Умные люди от таких случаев придумали пин-код. А жулики их отменили. Чтобы легче жилось ворам.
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Липчанин 1
сегодня, 09:33
Два дебила...
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Ха
сегодня, 09:26
В очередной раз убеждаюсь - чудес не бывает, за все придется заплатить!
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Макака сирапука
сегодня, 09:26
Не удивлен совсем, Многие даже не знают что мобильный интернет отключают))) поэтому так и живём , очередя скоро нормой жизни будут...
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