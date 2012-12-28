Вишня даст варенье, кабачок — икру, лишь бы все впихнулось в нашу конуру

Итоги недели

Природа живёт по своему календарю, и каждый сезон приносит свои радости. В июле — это урожайное изобилие. Мы открываем новую рубрику: «Четыре сезона». Открываем мы его фоторепортажем:. В нем — советского времени рецепт той самой кабачковой икры, которую можно съесть махом хоть литровую банку! Эта рубрика для тех, кто годами огородничает, рыбачит, маринует, солит и квасит. Ждем ваших рекомендаций, советов и рецептов!Мы пошли на Центральный рынок и спросили об этом. За первое место боролись малиновое и клубничное. На рынке нам встретился гость с юга, любимой сладостью которого оказалось варенье из… баклажанов! Выяснилась еще одна тенденция: молодое поколение варенье хотя и есть, но эту традицию домашних заготовок у мам и бабушек перенимать не спешит. Молодежь ратует за здоровое питание и поэтому ягоду морозит.. Бензин марки АИ-92 подорожал за неделю сразу на 6 рублей. Липецкстат вот уже восьмую неделю подряд фиксирует рост цен на топливо. Есть и хорошая новость:при сохранении нынешней динамики поставок бензина после 1 августа. Об этом GOROD48 рассказал чиновник регионального правительства. При этом сети АЗС смогут самостоятельно принимать решения, исходя из фактических запасов, графиков подвоза и существующей нагрузки о сохранении лимитов на покупку топлива.— А бензин будет дешеветь? — поинтересовалась— И продукты, которые из-за бензина подорожали? — добавил еще один вопросТем временем из-за действий какого-то хозсубъекта в деревне Хмелинец Елецкого района, очевидно, возжелавшего скопить запасец солярки, в четверг. Дизтопливо из цистерны пролилось на землю, стекло в пруд и по ручью Лучек потекло к реке Быстрая Сосна. На место ЧП приехали разбираться в случившемся полиция, прокуратура, Роспотребнадзор, другие службы и ведомства.А ранее, ночью во вторник,. Этой же ночью, кстати, в Липецке дважды звучала сирена: вводился режим ракетной опасности. Связывать два этих события правоохранительные органы не спешат: административное расследование причин возгорания на улице Передельческой проведут следователи регионального МЧС. А пожар был серьезным. Он охватил 3,5 тысячи квадратных метров складских и производственных помещений., легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, блоки пенопласта, складское и производственное помещения. С огнем боролись более 20 пожарных расчётов. Удивительно, но обошлось без пострадавших.А еще в областном суде закончилось рассмотрение громкого уголовного дела. Алексея Зайцева обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса. Жителю деревни Щербинино инкриминировали посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угрозу применения насилия в отношении представителей власти, незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ — при обыске дома Зайцева были обнаружены 300 граммов пороха и два десятка патронов к пистолету и ружьям. В итоге. Также он должен выплатить потерпевшему, несовершеннолетнему сыну погибшего Бориса Хавлина, компенсацию морального вреда в два миллиона рублей и штраф государству — в 40 тысяч рублей. Будет ли учтена просьба осужденного подписать контракт с Минобороны для участия в СВО, решит иная инстанция. Изъятые у Зайцева ружье, порох и патроны будут переданы Росгвардии.Отец защищал своего 35-летнего сына-дезертира. На первых допросах он заявил, что выстрелил в военного полицейского случайно и не прицельно. Но лично поддерживающий обвинение прокурор области Геннадий Анисимов заявил, что эти слова опровергнуты данными баллистических и судебно-медицинских экспертиз. Подсудимый понимал, что перед ним стояли представители военной полиции — в форме, с нагрудными знаками, к дому Зайцева приехали на служебной машине со спецраскраской. «Мотивом его действий было желание оказать незаконную помощь сыну, сбежавшего с зоны СВО. Он желал смерти сотруднику военной полиции как представителю власти». Его сына по совокупности обвинений Тамбовский гарнизонный военный суд ранее приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.А другого. 57-летний мужчина более 30 лет назад ушел из семьи, оставив трехлетнего сына и не помогая ему материально. Это уже не первый подобный случай. Ранее подобный иск удовлетворил Елецкий городской суд, в который обратилась мать погибшего участника СВО: женщина требовала лишить бывшего мужа права на получение единовременного пособия, единовременной выплаты и страховой выплаты по потере сына. И суд отобрал у мужчины ранее полученные им 1,6 миллиона рублей социальной выплаты.На минувшей неделе «РВК-Липецк» восстанавливало 25-метровый фрагмент сгнившего канализационного коллектора у памятника Танкистам, из-за чего с понедельника по субботу были перекрыты выезды на кольцевую развязку с проспекта Победы и улицы Катукова. А в этот понедельник на въезде в Липецк со стороны Воронежского шоссе перед кольцом у танка образовалась пробка. На присланном GOROD48 видеоролике работу светофора назвали так:В тот же день глава Липецка сообщил горожанам, что. «Недавняя авария показала, что ресурс этого участка практически исчерпан», — заявил Михаил Щербаков. В понедельник было ограничено движение с Воронежского шоссе в сторону проспекта Победы. В пятницу раскопка переместилась ниже — на съезд с кольца в сторону дороги, ведущей к другой развязке — к памятнику липецкому трактору. Всего в этом году по концессиипод новый самотечный напорный коллектор вдоль дороги от памятника Танкистам до остановки «Мост».Тот же. Горводоканал собрался поменять старый 400-миллиметровый водопровод на новый. Трубу к Петровскому мосту тянут через подобные проколы от арбитражного суда за средства инвестпрограммы гарантирующего поставщика воды. На улице Карла Маркса, кстати, компания «РВК» уже заделала свои вырубки в дороге асфальтом, и в эту пятницу этот участок — между арбитражным и областным судами —. В последний раз улицу Карла Маркса на всем ее протяжении капитально обновляли в 2013 году. Но отчего-то долго на этой улице асфальт не держится. Возможно, причиной тому — высокий уровень грунтовых вод в низине, по которой проходит улица. Другая причина — частые аварии на водопроводных и тепловых сетях в этом месте. Из-за этого на дороге периодически проваливается асфальт. Кстати, в этот четверг. В «РВК-Липецк» заявили, что в этот раз это не утечка, а плановый сброс воды при прокладке нового водопровода по улице Карла Маркса, что, конечно, удивительно.А еще подрядчик горводоканала, компания «Интех»,— под прокладку нового участка водопровода взамен сгнившего существующего. Раскопки сузили в отдельных местах проезд по четырехполосной дороге до одной-двум полосам. В итоге «зеленый» горит для водителей перед перекрестком Первомайская-Горького всего 20 секунд, в течение которых машины сбиваются перед раскопкой, а выехать из этого скопления можно только по одной полосе.— так ответили на наш запрос в МБУ «Липецкгорсвет».А вот и вовсе анекдот:В ФАС России с этим не согласились и отменили торги по поиску подрядчика на строительство коллектора с начальной ценой контракта в 773,9 млн рублей.Повсеместные раскопки — бич Липецка. Вернее, последующее восстановление газонов, тротуаров и дорог после работ энергетиков. Самые медленные в этом плане — «РИР Энерго» (экс-«Квадра») и «РВК-Липецк». Причем если первая организация безропотно платит штрафы за нарушение Правил благоустройства города, то вторая часто втягивает департамент развития территории мэрии в бессмысленные судебные процессы.На этой неделе, например, жители Сокола пожаловались, что. «Все ямы закопали 14 июля, а автобусы маршрутов №№2, 33А и 346 на Доменщиков через Пожарскую как прежде не ходят. А идти далеко». В администрации Липецка паузу с запуском автобусов объяснили дорожными работами: на перекрестке улиц Франко и Пожарского укладывали верхний слой асфальта. Общественный транспорт вернули на прежние маршруты 20 июля.Куда больше не повезло жителям Карьера.. Энергетики перекрыли движение по улице 4-й Пятилетки между 6-м и 8-м домами по улице 30 лет Октября. GOROD48 выяснил, что «РИР Энерго» должна была восстановить благоустройство 12 июня. Но организация с задачей не справилась.Все такие истории раздражают нового мэра. Как ресурсные организации, почти сплошь иногородние, реагируют на критику Михаила Щербакова, можно прочитать в публикации. Глава города уже отметился двумя разумными предложениями. Во-первых, разместить на досках объявлений в подъездах имена сотрудников управ с живыми номерами телефонов для обратной связи с горожанами. Во-вторых, внести правки Правил благоустройства Липецка, вписав в них названия гарантирующих поставщиков, ответственных за эксплуатацию городских коммуникаций («РИР Энерго», «РВК-Липецк», МУП «Липецктеплосеть», «Липецкэнерго»,«Газпром газораспределение Липецк»), с которых будет спрос за просрочку раскопок. Посмотрим, как скоро эти предложения воплотятся в жизнь.Кстати,Это без учета тех, которые отключены на время испытания теплосетей. А ведь в мае в горсовете на призыв депутатов к энергетикам быть честными с жителями центра города, которые все прошлое лето оставались без горячей воды, руководитель липецкого филиала «РИР Энерго» Алексей БунеевПолный швах в Липецке и с озеленением. В этом году в бюджете города не оказалось ни копейки посадку деревьев. Такого в Липецке не было никогда! Если же взять ситуацию последних лет, то в городе сносят в разы больше деревьев, чем появляется новых. При этом по актам в Липецке сейчас сносят деревья, предназначенные под вырубку еще в 2024 году! И вот еще одна цифра: на снос всего сухостоя в городе нужны 90 млн рублей, которых в бюджете нет.Показательной можно считать историю об упавшем у дома №2 на улице Ульяны Громовой. Как оказалось, его сердцевину выгрызли муравьи. При этом, но тогда муниципалитет почему-то его не снес. Тем временем. Липчанка обратила внимание на состояние деревьев, посаженных в прошлом года у знакового места города. Неравнодушная женщина также посетовала на обрезку тополей «в пеньки» и на то, что «под новую трамвайную линию вырубят огромную аллею вдоль улицы Катукова».Мы пока не знаем, как пройдет трассировка новой трамвайной ветки в новых микрорайонах. На этой неделе стало известно, что. Если точно, то 15 сентября. Такое мы уже проходили: предыдущий мэр Роман Ченцов в прошлом году также к выборам (тогда выбирали новый состав горсовет) торопил концессионера, компанию «Мовиста Регионы Липецк», вернуть трамвай на маршрут, связывающий Правобережный и Левобережный районы Липецка.: за день до начала голосования впервые с осени 2023 года новые вагоны проехали через Октябрьский мост по маршруту №1к. Получится ли восстановить прежний популярный маршрут №1 у Михаила Щербакова? Ведь за оставшиеся 50 дней на участке от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка нужно уложить еще 2 880 метров шпал и рельсов.Есть и еще одна проблема — исключительно этого года. Этой весной капитальные ремонты начались в липецких школах №№ 14, 16, 21, 37, 41, 48, 50, 55, 64, 66 и 77. Все ремонты должны закончиться 30 августа. Также продолжается начатое еще осенью обновление школ №№ 40, 49, 51, 72, которое также должно завершиться к концу лета. Времени у строителей остается мало — меньше 40 дней. Понимая, что с каким-то школами можно попасть впросак, глава Липецка Михаил Щербаков старается выкроить в своем плотном графике время, чтобы проверить, как ведутся ремонты.Где-то все идет по плану и даже опережая его,. Где-то идет внатяг, как в 72-й,. А вот в знаменитой 64-гимназии мэру испортили настроение в его день рождения. Там Щербаков увидел работу с прохладцей: ингушская компания «Горец» еще не успела навесить вентилируемый фасад на две внешние стены школы, а ведь нужно сделать это по всему ее внешнему и внутреннему периметру (у учреждения — типичный для школ 80-х годов двор-колодец)., — сказал он куратору строительства. И пообещал заехать на объект для проверки еще и 15 августа.. Хитреца задержали полицейские. Теперь он обвиняется в грабеже. Цепочку он сдал в ломбард за 35 тысяч.А эта новость — из разряда «Привычка — вторая натура».. Оказалось, год назад, парня уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду — его оштрафовали на 45 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Но 21 марта этого года, несмотря на отсутствие прав, он снова сел за руль автомобиля «Лада Калина» нетрезвым, был остановлен инспектором ГАИ и отказался от медицинского освидетельствования.Зеленый змий покусал еще несколько наших земляков. Так,на улице Льва Толстого, 28.и разбили стекло. Дебоширам грозит до семи лет лишения свободы. Еще один, следующем маршрутом «Москва — Якутск». Экипажу самолета пришлось совершить экстренную посадку в Сургуте. Об этом случае россиянам лично рассказала спикер МВД России Ирина Волк. Как выяснилось, за мужчиной уже числится подобный дебош.Догонялся!. Пенсионер получил серьезные травмы, а самокатчик — год ограничения свободы с обязательством выплатить пострадавшему 337 тысяч рублей компенсации.