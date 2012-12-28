Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
Общество
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сегодня, 15:26
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Чётно-нечётную систему в Липецкой области продлевать не будут
Об этом стало известно на совещании по ситуации с топливом с участием губернатора Игоря Артамонова.
«На совещании по ситуации с бензином с участием губернатора Игоря Артамонова констатировали улучшение обстановки на АЗС. Вернуться к обычному порядку отпуска топлива без общих лимитов и графиков область может уже к концу следующей недели или даже раньше», — рассказал наш источник.
При этом сети АЗС смогут самостоятельно принимать решения на своих станциях, исходя из фактических запасов, графиков подвоза и существующей нагрузки. Правительство области не будет настаивать на сохранении дополнительных ограничений, однако при необходимости операторы могут временно устанавливать собственные лимиты на отдельных АЗС.
Чётно-нечётная система продажи бензина в Липецкой области введена с 11 июля по 1 августа: в чётные дни заливать не более 30 литров бензина могут водители автомобилей с номером, начинающимся на чётную цифру, в нечётные — на нечётную. Уже в первую неделю её действия в правительстве области отмечали сокращение очередей на АЗС.
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