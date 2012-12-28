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Общество
4977
сегодня, 15:26
18

Чётно-нечётную систему в Липецкой области продлевать не будут

Об этом стало известно на совещании по ситуации с топливом с участием губернатора Игоря Артамонова.

При сохранении нынешней динамики поставок бензина региональный режим «чёт-нечёт» после 1 августа продлевать, скорее всего, не потребуется, рассказал GOROD48 источник в правительстве Липецкой области.

«На совещании по ситуации с бензином с участием губернатора Игоря Артамонова констатировали улучшение обстановки на АЗС. Вернуться к обычному порядку отпуска топлива без общих лимитов и графиков область может уже к концу следующей недели или даже раньше», — рассказал наш источник.

При этом сети АЗС смогут самостоятельно принимать решения на своих станциях, исходя из фактических запасов, графиков подвоза и существующей нагрузки. Правительство области не будет настаивать на сохранении дополнительных ограничений, однако при необходимости операторы могут временно устанавливать собственные лимиты на отдельных АЗС.

Чётно-нечётная система продажи бензина в Липецкой области введена с 11 июля по 1 августа: в чётные дни заливать не более 30 литров бензина могут водители автомобилей с номером, начинающимся на чётную цифру, в нечётные — на нечётную. Уже в первую неделю её действия в правительстве области отмечали сокращение очередей на АЗС.
топливо
бензин
АЗС
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
135
15 минут назад
Стабилизировалась: на данный момент в Липецком мун. округе нет 95-го бензина (по официальным сводкам).
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Правда
52 минуты назад
А кому какая разница,кто и сколько заливает.Тут вопрос в другом,где бензин дешёвый и качественный?
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Вазген
сегодня, 18:17
У меня скутер бак 5 литров. Приезжаю домой, сливаю в триммер.
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тема для размышления
сегодня, 18:02
Сами очереди создают, а потом возмущаются. Вчера нам работник АЗС сказал, что приезжают на АЗС за 2-5 литрами. То ли денег у людей нет, то ли мозгов не хватает ?!
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тема для размышления
сегодня, 17:59
Вчера заправили 95 - 30 литров на Газпроме. Хорошо , что АЗС видно из нашего окна, пол дня ждали, когда привезут топливо. Очередь была небольшая , на всё ушло у нас около 30 мин.... Вечером уже 95 не продавали, остался только 92 и ДТ...
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Серый
сегодня, 17:54
Интересно а хоть один чиновник стоя в очереди
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Партработник
2 минуты назад
А сам как думаешь?
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Александр
сегодня, 17:54
Хуже сделали, людей взбаламутили, можно было пусть приезжают и заправляются, ограничить? Нет! Кому надо кому необязательно все стояли боялись за завтрашний день
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Пенсионер
сегодня, 17:39
Не верю правительству бензин отсутствует на большинства заправках хотя цену подняли .
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Гость
сегодня, 17:18
Бензин отсутствует на две трети заправок вообще, на тех что есть появляется на несколько часов, завозите бензин и не будет проблем с очередями, сейчас они есть
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Ваня
сегодня, 16:55
Перед тем как давать такую информацию не мешало бы выйдти из кабинета и проехать по заправкам, картина то другая. Многие АЗС без бензина и очереди те же.
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