20-летний и 19-летний курьеры мошенников забрали у липецкого пенсионера почти 4 миллиона рублей
«Верните нам автобусы»: жители Сокола пожаловались, что раскопки закончились, а автобусы не поехали
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Дело серийного вора-домушника: его добычей стали иконы, ювелирка, инструменты и алкоголь
Общество
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55 минут назад
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«Верните нам автобусы»: жители Сокола пожаловались, что раскопки закончились, а автобусы не поехали
Уже сегодня движение по улице Ивана Франко возобновится.
В администрации Липецка паузу с запуском автобусов объяснили дорожными работами: на перекрестке улиц Франко и Пожарского укладывали верхний слой асфальтобетона. Только что дорожные работы завершились, и общественный транспорт возвращается на прежние маршруты.
Ранее этого не произошло, так как выезд автобусов с пассажирами на полосу встречного движения при повороте недопустим.
«Сейчас дорожные работы завершены в полном объеме, и автобусы маршрутов №№ 2, 33а, 346 вернутся на привычные схемы», — уверили GOROD48 в мэрии
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