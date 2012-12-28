«Верните нам автобусы»: жители Сокола пожаловались, что раскопки закончились, а автобусы не поехали

Уже сегодня движение по улице Ивана Франко возобновится.

В редакцию GOROD48 обратились жители района Сокола. Они жалуются, что коммунальные раскопки на улице Ивана Франко закончились, все ямы закопали ещё 14 июля, а автобусы маршрутов №№2, 33А и 346 на Доменщиков через Пожарскую как прежде не ходят. А идти далеко.В администрации Липецка паузу с запуском автобусов объяснили дорожными работами: на перекрестке улиц Франко и Пожарского укладывали верхний слой асфальтобетона. Только что дорожные работы завершились, и общественный транспорт возвращается на прежние маршруты.Ранее этого не произошло, так как выезд автобусов с пассажирами на полосу встречного движения при повороте недопустим.«Сейчас дорожные работы завершены в полном объеме, и автобусы маршрутов №№ 2, 33а, 346 вернутся на привычные схемы», — уверили GOROD48 в мэрии