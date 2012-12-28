Улица Зои Космодемьянской встала в пробке из-за аварии автобуса и легковушки

По возможности проблемную улицу сейчас лучше объехать.

На улице Зои Космодемьянской в Липецке автобус, выезжавший на главную дорогу со стороны Силикатного завода, зацепил легковой автомобиль.В аварии обошлось без пострадавших, но оба транспортных средства, в том числе длинный автобус, перегородили проезжую часть. Из-за этого движение сейчас затруднено.