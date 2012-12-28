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Погода в Липецке
Из-за ремонтных работ в воскресенье отключат воду в домах еще на нескольких улицах
Общество
В Липецкой области отменен красный уровень
Общество
Отменен желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области
Происшествия
Улица Зои Космодемьянской встала в пробке из-за аварии автобуса и легковушки
Происшествия
Читать все
Происшествия
363
39 минут назад

Улица Зои Космодемьянской встала в пробке из-за аварии автобуса и легковушки

По возможности проблемную улицу сейчас лучше объехать.

На улице Зои Космодемьянской в Липецке автобус, выезжавший на главную дорогу со стороны Силикатного завода, зацепил легковой автомобиль.

В аварии обошлось без пострадавших, но оба транспортных средства, в том числе длинный автобус, перегородили проезжую часть. Из-за этого движение сейчас затруднено.
ДТП
пробка
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Комментарии (2)

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