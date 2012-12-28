ДТП на трассе Хлевное-Липецк: водитель госпитализирован после столкновения при развороте
ДТП на трассе Хлевное-Липецк: водитель госпитализирован после столкновения при развороте
Происшествия
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39 минут назад
Улица Зои Космодемьянской встала в пробке из-за аварии автобуса и легковушки
По возможности проблемную улицу сейчас лучше объехать.
В аварии обошлось без пострадавших, но оба транспортных средства, в том числе длинный автобус, перегородили проезжую часть. Из-за этого движение сейчас затруднено.
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