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сегодня, 14:40
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Красота на Папина и дорога без асфальта на Доватора

GOROD48 заново прошел по маршруту мэра 10-дневной давности, чтобы проверить, как ресурсоснабжающие компании и их подрядчики выполнили распоряжения мэра Щербакова.

14 июля мэр Липецка устроил форменный разнос энергетикам и подчиненным за состояние раскопок с теплосетями и водопроводом на улицах Папина, Доватора и Зегеля. Руководители ресурсоснабжающих организаций и их подрядчики дали слово за несколько дней все исправить, взяв срок к 18-19 июля. С того времени прошло 10 дней. GOROD48 решил заново пройти по маршруту Михаила Щербакова, чтобы посмотреть, что сделано.

Первая точка — перекресток улиц Папина и Доватора. Отсюда до перекрестка с улицей Механизаторов подрядчик «РВК-Липецк», компания «Интех», с 2025 года тянула методом подземного горизонтального бурения новый водопровод. Закончить работу, восстановить дорогу и газоны «Интех» должен был еще в ноябре прошлого года. Однако 14 июля мэр увидел лишь подготовленные под асфальтирование места работ и узнал, что департамент развития территории мэрии уже какое-то время судится с «Интехом» по поводу давно просроченного благоустройства.

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таким был перекресток улиц Юных Натуралистов и Папина была еще в июне

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Таким — 14 июля

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Так бывшие раскопки выглядят сегодня — почти на «пятерку»!

Однако «Интех» не убрал за собой весь мусор. Вот так выглядит бытовка подрядчика на перекрестке Папина с Доватора: в грязи и остатках стройматериалов.

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Раскопки вообще встали бедой этого района. Помимо улицы Папина, капитально отремонтированной в 2024 году, а потом раскопанной «Интехом», эта же компания раскопала и улицу Доватора между улицами Папина и проспектом Победы для прокладки новой теплосети «РИР Энерго». А ведь в 2023 году ремонт улицы обошелся городу в 26,6 миллиона рублей!

«РИР Энерго» обязался заменить старую теплосеть на Доватора к 30 июня. Потом — к 15 июля. 14 июля заместитель директора липецкого филиала «РИР Энерго» Виталий Маклаков назвал мэру новую дату — 25 июля.

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Сегодня, за день до этого срока, GOROD48 увидел аккуратно подготовленные к асфальтированию вырубки в дороге, заполненные щебнем. Как пояснили нам в липецком филиале «РИР Энерго», нанятый «Интехом» подрядчик уложит асфальт в выходные. Что ж, поверим.

Но оказалось, что «Интех» ответственен еще за одну не восстановленную раскопку. 14 июля Михаил Щербаков искренне изумился, когда увидел ее во дворе на Папина, 31. Раскопке тогда было уже несколько месяцев! За это время «Интех» получил от департамента развития территории четыре предписания о восстановлении благоустройства и заплатил 15 000 рублей штрафа.

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Подрядчик исправился. Сейчас эта раскопка прикрыта черной асфальтной заплаткой.

Но куда худшая картина открылась мэру во дворе соседнего 29-го дома на Папина: трубы, яма вместо газона, а по ее краям — кучи грунта и песка. Все это следы работы той же компании «Интех», которая, кажется, получила все контакты с ресурсными компаниями!

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Директор «Интеха» под испепеляющим взглядом главы города пообещал все исправить к концу этой недели: заасфальтировать дорогу, восстановить газон, убрать из двора весь мусор после замены гнилых теплосетей.

Мы проверили — сделано! Но газон благоустроен на «двойку»: яма засыпана грунтом напополам со щебнем. «Нам бы землицы сюда, чтоб травка выросла» — пожаловались GOROD48 местные бабульки.

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Также Михаил Щербаков побывал во дворе на Зегеля, 23А, где с апреля «РИР Энерго» никак не могла засыпать свою раскопку (залитую, кстати, водой). С того времени компания получила четыре предписания на восстановление проезда вдоль дома, но их не исполнила, заплатив 15 000 рублей штрафа. Жительница дома Ирина показала мэру подход к подъезду, через который не пройти маме с коляской: он перегорожен досками, каменными полусферами, пластиковыми заградительными барьерами.

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Сегодня мы увидели свежую черную заплатку на месте раскопки. И все те же доски, болларды и пластиковые барьеры у подъезда.

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культура работ в Липецке не на высоте — об этом говорят голами, а воз и ныне там 

Выезд 14 июля закончился двумя предложениями мэра. Во-первых, на досках объявлений в подъездах многоэтажек должны появиться имена сотрудников управ с живыми номерами телефонов для обратной связи с горожанами. Во-вторых, в горсовет нужно внести правки Правил благоустройства Липецка, вписав в них названия гарантирующих поставщиков, ответственных за эксплуатацию городских коммуникаций («РИР Энерго», «РВК-Липецк», МУП «Липецктеплосеть», «Липецкэнерго»,«Газпром газораспределение Липецк»), с которых будет спрос за просрочку раскопок. Посмотрим, как скоро эти предложения воплотятся в жизнь.
Михаил Щербаков
благоустройство
раскопки
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Комментарии (12)

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Как гость
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Липчанка
2 минуты назад
Спасибо мэрии за Петропарк. Вчера там были, ребенку понравилось. Хоть что-то сделали для маленьких детей в городе. Обратила внимание, что в центре города очень чисто. Клумбы оформили. В прошлом году на месте этих клумб были заросли травы с голубыми цветочками. Цикорий кажется называется. Ещё хочу обратиться к гражданам, чтобы они не бросали бутылки в Комсомольский пруд. Зачем вы это делаете, объясните!
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.мэру
54 минуты назад
Пора запретить ставить заплатки, какой то ширпотреб.Начиная от первой выбоины и до последней,счищается асфальт и новый кладут сплошняком,ровно и четкого с начала и до конца.Не хотите тратится делайте грамотно и качественно изначально.а для этого нужен о единое хозяйство.А не спихиват друг на друга. Город ведь в руины превращается
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Медведь
сегодня, 17:35
Космонавтов 5/3 год заделывали сразу провалился асфальт и часть что засыпана щебнем водители мучаются чтобы проехать к дому . Ещё далеко не всё увидел мэр . Да и подъезд там заузили один автомобиль с трудом протиснется .
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Гость
сегодня, 17:09
Не одной ямы не заделывают рвк Липецк с первого раза. Как будто они учатся. Если не можете качественно положить и заделать вашу же раскопку нанимайте специалистов а не кого придется.
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Пессимист
сегодня, 16:58
Направить фотографа по этим же точкам через пару месяцев, гарантирую просадку всей этой "красоты". Простой пример: заделка ямы возле бокового входа в "Линию"
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Доцент
сегодня, 16:37
Мэр молодец! Правильно начал! Очередь за проездами между дворов и благоустройством территории, относящейся к муниципалитету. А также за уборкой и благоустройством тротуаров.Почему не убирают тротуары на Советской, Пушкина, Первомайской? Почему собственники и предприниматели не убирают возле своих помещений? Ну и с управляющих компаний пора спрашивать за уборку дворов и контейнерных площадок.
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Елена
сегодня, 16:34
Мэр то молодец! А заплатки очень некрасивые и не аккуратные. А если бы мэр не проехал, то все бы так и осталось!
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сегодня, 16:08
Первый дождь проверит качество уложенного асфальта, а мороз закрепит результат проверки.
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Гость
сегодня, 15:41
Что будет через неделю или полмесяца на этих залатанных дырах в асфальте? У нас 8 раз одну и туже дыру латают как будто осваивают Кубы по асфальту а вместо с ними денги. Хорошо бы эти залатаные дыры взять на контроль и проверять их из месяца в месяц.
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Дорога
сегодня, 15:40
Ну и где красота? Какие то заплатки с сухой крошкой по краям через месяц размоет во красота будет.
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