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сегодня, 14:13
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По новой дороге мимо «Ашана» поехали машины

Улицу Белана связали с Воронежским шоссе 633 метра четырехполосной дороги.

Сегодня в 11:00 рабочие компании «Инфинити Групп» убрали бетонные и пластиковые барьеры с заездов и выездов нового участка дороги по улице Белана — на кольцевой развязке у 7-й городской поликлиники и Воронежском шоссе в у супермаркета «Ашан».

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Дорога была сдана городскому управлению строительства подрядчиком, московской компанией «Рус-строй», день в день по контракту, 15 декабря. Но машины ней поехали только сегодня, после завершения всех необходимых в таком случае бюрократических процедур. Если бы тогда, в декабре, в свежий чернозем упали бы семена будущего газона, глаз уже радовала свежая зеленая травка. Но так как все работы делались по графику, в том числе сезонному, то в конце прошлого года траву не посадили: кто ж знал, что эта зима будет такой аномальной!

— К подрядчику и субподрядчику, липецкой компании «Инфинити Групп», нет никаких претензий по качеству работ и по качеству двух слоев асфальтобетонного покрытия дороги, — сказали представители заказчика.

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Дорога построена со всей сопутствующей инфраструктурой, в т.ч. ливневкой, освещением, разметкой и знаками, а также 417 метрами дополнительной полосы торможения и разгона на Воронежском шоссе. Пока по ней не ездили машины, дорогой пользовались пешеходы, жители ближайших новых микрорайонов. Как раз для их удобства дорогу и построили по нацпроекту «Жилье и городская среда», предусматривающего создание современной транспортной инфраструктуры для новых жилых массивов. Она действительно была нужна для улучшения въезда и выезда из растущего как на дрожжах спального юго-западного района города — на ее строительство замахивался еще мэр Сергей Иванов, но денег на реализацию проекта тогда не нашли.

Работы должны были обойтись федеральному, областному и городскому бюджетам в 198,8 млн рублей. Но по факту на стройку потратили 420 миллионов. Об этом сообщила вице-мэр Светлана Сурмий. По ее словам, потребовались дорогостоящие мероприятия по выносу из-под будущей дороги газопровода среднего давления, обеспечивающего нужды жителей Сырского Рудника, а также санации канализационного коллектора.

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— Эти дополнительные работы были выполнены летом, в сверхкороткие сроки, что позволило подрядчику построить дорогу точно в срок, — заметила заместитель главы города.

Особенностью дороги станет то, что по ней будут ходить автобусы маршрутов №№ 27, 306, 330, 346, 352. То есть длина маршрутов увеличиться на одну остановку. Перед остановкой обустроен большой карман для межрейсового отстоя автобусов. Как только закончатся процедуры по подписанию дополнительных соглашений между перевозчиками и дептрансом мэрии на изменение параметров маршрутов, автобусы перестанут парковаться на улице Свиридова между 29-м микрорайоном и микрорайоном «Победа» и на кольцевой развязке улиц Свиридова, Меркулова и Белана. В мэрии надеются, что это произойдет уже в феврале.

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дорога по Белана
строительство
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Комментарии (20)

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Сначала новые
не важно
сегодня, 20:58
Да уж 1 метр дороги 600 с лишим тысяч по смете видимо с алмазной крошкой не на века. а на тысячелетия хватит
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А
сегодня, 19:06
можно по этой дороге пустить автобусы на Сырский Рудник? Желательно по улице Ударников и Юношеской, а то туда добраться сложно, там много людей работает.
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липчанин
сегодня, 20:27
Можно пустить автобус , чтобы он ездил по- кругу как маршрут 2 т
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Щас
сегодня, 17:59
автобомжи сделают из нее стоянку!
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007
сегодня, 17:29
Что за беспредел стал по торгам, когда начали подписывать сверзавышенные цены на доп.работы. Раньше такого не было, может кто-то наведёт порядок: было 198 миллионов, а закрыли 420. Может кого-то пора закрыть?
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не садовод
сегодня, 19:33
Не болтай много лишнего , а то тебя закроют и дружки твои тебе не помогут!
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Кузьма
сегодня, 17:08
С каих пор Ашан супермаркетом стал? ) В окно вылядывайте почаще и гуляйте, а то как с погодой))
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Житель с района
сегодня, 16:45
Только там опоры кривые стоят и не до конца закрыли на этих опорах доступ к кабелю, а это в первую очередь безопасность
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золотые
сегодня, 16:36
метры дороги, пусть тогда за такие деньги деревья подрядчик посадит, от зеленхоза теперь вряд ли чего дождёшься, они только вырубают
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А на фото
сегодня, 15:58
Трещины в асфальте,кто принимал этот брак?
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Денис
сегодня, 15:45
С окна смотрел как вывозил подрядчик чернозем вывез он просто огромное количество земли.
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Дмитрий
сегодня, 15:31
И кто же был тот проектировщик? Есть наименование проектного института?
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