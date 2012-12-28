По новой дороге мимо «Ашана» поехали машины

Улицу Белана связали с Воронежским шоссе 633 метра четырехполосной дороги.

Сегодня в 11:00 рабочие компании «Инфинити Групп» убрали бетонные и пластиковые барьеры с заездов и выездов нового участка дороги по улице Белана — на кольцевой развязке у 7-й городской поликлиники и Воронежском шоссе в у супермаркета «Ашан».Дорога была сдана городскому управлению строительства подрядчиком, московской компанией «Рус-строй», день в день по контракту, 15 декабря. Но машины ней поехали только сегодня, после завершения всех необходимых в таком случае бюрократических процедур. Если бы тогда, в декабре, в свежий чернозем упали бы семена будущего газона, глаз уже радовала свежая зеленая травка. Но так как все работы делались по графику, в том числе сезонному, то в конце прошлого года траву не посадили: кто ж знал, что эта зима будет такой аномальной!— К подрядчику и субподрядчику, липецкой компании «Инфинити Групп», нет никаких претензий по качеству работ и по качеству двух слоев асфальтобетонного покрытия дороги, — сказали представители заказчика.Дорога построена со всей сопутствующей инфраструктурой, в т.ч. ливневкой, освещением, разметкой и знаками, а также 417 метрами дополнительной полосы торможения и разгона на Воронежском шоссе. Пока по ней не ездили машины, дорогой пользовались пешеходы, жители ближайших новых микрорайонов. Как раз для их удобства дорогу и построили по нацпроекту «Жилье и городская среда», предусматривающего создание современной транспортной инфраструктуры для новых жилых массивов. Она действительно была нужна для улучшения въезда и выезда из растущего как на дрожжах спального юго-западного района города — на ее строительство замахивался еще мэр Сергей Иванов, но денег на реализацию проекта тогда не нашли.Работы должны были обойтись федеральному, областному и городскому бюджетам в 198,8 млн рублей. Но по факту на стройку потратили 420 миллионов. Об этом сообщила вице-мэр Светлана Сурмий. По ее словам, потребовались дорогостоящие мероприятия по выносу из-под будущей дороги газопровода среднего давления, обеспечивающего нужды жителей Сырского Рудника, а также санации канализационного коллектора.— Эти дополнительные работы были выполнены летом, в сверхкороткие сроки, что позволило подрядчику построить дорогу точно в срок, — заметила заместитель главы города.Особенностью дороги станет то, что по ней будут ходить автобусы маршрутов №№ 27, 306, 330, 346, 352. То есть длина маршрутов увеличиться на одну остановку. Перед остановкой обустроен большой карман для межрейсового отстоя автобусов. Как только закончатся процедуры по подписанию дополнительных соглашений между перевозчиками и дептрансом мэрии на изменение параметров маршрутов, автобусы перестанут парковаться на улице Свиридова между 29-м микрорайоном и микрорайоном «Победа» и на кольцевой развязке улиц Свиридова, Меркулова и Белана. В мэрии надеются, что это произойдет уже в феврале.