Происшествия
546
24 минуты назад
2

Пять человек пострадали в аварии под Липецком

Все пятеро госпитализированы.

Пять человек пострадали в аварии на трассе Орёл-Тамбов в Липецком округе вечером 5 октября. Столкнулись «ВАЗ-2107» и две «Лады Приоры».

«22-летний водитель «ВАЗ-2107» совершил столкновение «Ладой Приорой» 53-летнего водителя, которая от удара отлетела в другую «Ладу Приору». В аварии пострадали водитель первой «Приоры» и четверо пассажиров, все доставлены в медицинское учреждение», — сообщает Госавтоинспекция.

Всего за пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области получили 20 человек, два человека погибли.

3 октября в Липецке примерно на улице Ленина 22-летняя девушка за рулем «Тойоты – Рав-4» столкнулась с «Ниссаном» 24-летнего водителя и «Рено – Логан» под управлением 57-летней женщины. В ДТП пострадала 25-летняя пассажирка «Ниссана».                        

Поздно вечером 3 октября на улице Фрунзе столкнулись «Ауди – А4» под управлением 20-летнего водителя и «БМВ – Х5». Водитель «Ауди» госпитализирован.

В селе Сенцово Липецкого округа 40-летняя женщина за рулем «Шевроле» сбила на пешеходном переходе 13-летнюю девочку. Школьнице оказали медицинскую помощь и  отправили домой.

Авария со смертельным исходом произошла 3 октября в Тербунском районе на дороге Тербуны-Борки-Покровское: «КамАЗ» 70-летнего водителя столкнулся с «Фольксвагеном Пассат» и попутным «ВАЗ-211440». 50-летний водитель «Фольксвагена» умер на месте от полученных травм, 51-летний водитель «ВАЗ-211440» доставлен в ГУЗ «Тербунская ЦРБ».

Утром 4 октября в Липецке на Заводской площади  столкнулись «Шевроле – Авео» 67-летнего водителя и «ВАЗ - 21110» под управлением 47-летнего мужчины. С места аварии госпитализирована 66-летняя пассажирка «Шевроле».

Вечером субботы на улице Космонавтов в Липецке 34-летний водитель «Митсубиси Лансер», двигаясь задним ходом, сбил  86-летнюю пенсионерку. Женщина госпитализирована.

В Грязинском районе на дороге Орел-Тамбов» съехал с дороги автомобиль «Ниссан Альмера». Один из пассажиров «Ниссана» получил смертельные травмы. Еще трое пассажиров были госпитализированы. 43-летний водитель автомобиля после оказания медицинской помощи. 

В Ельце на улице Костенко 20-летний водитель «ВАЗ-21102» сбил 74-летнюю женщину. Ельчанка госпитализирована.

Утром 5 октября в Липецке на улице Кривенкова столкнулсиь «Хендай Крета» и «Рено Логан». Госпитализирован 56-летний водитель «Рено».

авария
ДТП
0
0
3
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ГостьЯ
7 минут назад
Ужас, как сводка с фронта.
Ответить
Вчера
13 минут назад
ехал в Тербуны , дождик шел машины летели как на пожар, опасная езда, на тот свет торопятся что ли
Ответить
