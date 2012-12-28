Происшествия
Пять человек пострадали в аварии под Липецком
Все пятеро госпитализированы.
«22-летний водитель «ВАЗ-2107» совершил столкновение «Ладой Приорой» 53-летнего водителя, которая от удара отлетела в другую «Ладу Приору». В аварии пострадали водитель первой «Приоры» и четверо пассажиров, все доставлены в медицинское учреждение», — сообщает Госавтоинспекция.
Всего за пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области получили 20 человек, два человека погибли.
3 октября в Липецке примерно на улице Ленина 22-летняя девушка за рулем «Тойоты – Рав-4» столкнулась с «Ниссаном» 24-летнего водителя и «Рено – Логан» под управлением 57-летней женщины. В ДТП пострадала 25-летняя пассажирка «Ниссана».
Поздно вечером 3 октября на улице Фрунзе столкнулись «Ауди – А4» под управлением 20-летнего водителя и «БМВ – Х5». Водитель «Ауди» госпитализирован.
В селе Сенцово Липецкого округа 40-летняя женщина за рулем «Шевроле» сбила на пешеходном переходе 13-летнюю девочку. Школьнице оказали медицинскую помощь и отправили домой.
Авария со смертельным исходом произошла 3 октября в Тербунском районе на дороге Тербуны-Борки-Покровское: «КамАЗ» 70-летнего водителя столкнулся с «Фольксвагеном Пассат» и попутным «ВАЗ-211440». 50-летний водитель «Фольксвагена» умер на месте от полученных травм, 51-летний водитель «ВАЗ-211440» доставлен в ГУЗ «Тербунская ЦРБ».
Утром 4 октября в Липецке на Заводской площади столкнулись «Шевроле – Авео» 67-летнего водителя и «ВАЗ - 21110» под управлением 47-летнего мужчины. С места аварии госпитализирована 66-летняя пассажирка «Шевроле».
Вечером субботы на улице Космонавтов в Липецке 34-летний водитель «Митсубиси Лансер», двигаясь задним ходом, сбил 86-летнюю пенсионерку. Женщина госпитализирована.
В Грязинском районе на дороге Орел-Тамбов» съехал с дороги автомобиль «Ниссан Альмера». Один из пассажиров «Ниссана» получил смертельные травмы. Еще трое пассажиров были госпитализированы. 43-летний водитель автомобиля после оказания медицинской помощи.
В Ельце на улице Костенко 20-летний водитель «ВАЗ-21102» сбил 74-летнюю женщину. Ельчанка госпитализирована.
Утром 5 октября в Липецке на улице Кривенкова столкнулсиь «Хендай Крета» и «Рено Логан». Госпитализирован 56-летний водитель «Рено».
