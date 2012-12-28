После вмешательства прокуратуры вдова и дочь участника СВО получили региональную выплату
Жене и дочери перечислен миллион рублей.
Как сообщает Генеральная прокуратура Росcии, факт проживания мужчины в регионе был подтвержден в ходе проверки, и прокуратура через суд добилась назначения выплаты его семье: вдове и дочери уже перечислен миллион рублей.
Отсутствие прописки зачастую становится причиной отказа в назначении региональных выплат по гибели участника СВО или получению ранения. Права удаётся восстановить через суд. Ранее прокуратура добилась выплаты ещё одной вдове участника СВО миллиона рублей. 39-летний мужчина признан умершим в июне 2024 года. Но поскольку регистрации он не имел, соцзащита отказал вдове в назначении региональной единовременной выплаты как члену семьи погибшего военнослужащего. Этот отказ через суд был признан незаконным. Выяснилось, что пара была жената 16 лет и жила вместе.
Также мы рассказывали о восстановлении прав двух подростков, отец которых погиб на СВО.
Кроме того, недавно Грязинский городской суд рассмотрел гражданский иск вдовы погибшего на СВО к Центру социальной защиты населения Липецкой области. Соцзащита отказала женщине в единовременной социальной выплате, сославшись на отсутствие сведений, подтверждающих проживание военнослужащего в области. Решением суда признано право вдовы на получение выплаты в миллион рублей.
До этого в Липецке прокуратура защитила права пятилетней дочери погибшего 44-летнего участника СВО. Соцзащита отказала её матери в назначении девочке выплаты в миллион рублей в связи с гибелью ее отца, так как тот не был зарегистрирован в Липецкой области, хотя фактически жил до заключения контракта именно здесь.
Кроме того, с соцзащитой судился раненый участник СВО. В выплате за ранение мужчине изначально отказали: он прописан в Москве, а заключил контракт и последние пять лет живёт в Липецке. Суд опросил сожительницу истца, его знакомых и соседей и установил факт проживания именно в нашем регионе.
