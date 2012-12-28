На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

23 апреля «РВК-Липецк» будет проводить аварийные работы на своих сетях в трех районах — без холодной воды останутся жители девяти улиц Левого берега, Сокола, 9 микрорайона.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59 по улице Московской, №№ 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 77/1, 79, 81 по улице Баумана, №№ 2б, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34, 36а, 37, 41, 43, 44, 45, 53, 53а, 54, 59в, 59б по улице Фурманова, №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1д по проезду Осеннему, в частном секторе улиц Земной, Кленовой, Зареченской, Фурманова, Дорожной, Лесопарковое хозяйство.Воду подвезут по адресу: улица Московская, 49, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.23 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 3, 5, 6 по улице Полевой участок, №№ 7, 9, 28 по улице Л. Толстого, № 22 по улице Горького, № 2 по улице Малые ключи, №№ 26, 26а по улице Советской, №№ 52, 56 по улице Катукова, № 6 по улице Кривенкова, № 22 по улице Полиграфической, №№ 1а, 3, 12, 15, 22 по улице Таежной, №№ 287, 325, 355, 355а, 358, 537 в садоводчестве «Металлург 1», обесточат улицы Ольховую, Пензенскую.