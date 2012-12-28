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Общество
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сегодня, 11:17
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Бар в «Елецком» продал пиво навынос после девяти вечера: предпринимателя оштрафовали
Проданная баклажка обернулась штрафом в 20 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года бар в «Елецком» после девяти вечера продал навынос баклажку пива. При этом в области розничная торговля спиртным запрещена с 21:00 до 9:00.
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