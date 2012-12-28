Бар в «Елецком» продал пиво навынос после девяти вечера: предпринимателя оштрафовали

Проданная баклажка обернулась штрафом в 20 000 рублей.

В Липецке индивидуальный предприниматель оштрафована на 20 000 рублей за нарушение правил продажи алкоголя (по части третьей статьи 14.16 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года бар в «Елецком» после девяти вечера продал навынос баклажку пива. При этом в области розничная торговля спиртным запрещена с 21:00 до 9:00.