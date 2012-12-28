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сегодня, 10:58
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72-летний пенсионер отправился на два года в колонию за нападение с ножом на жену

Вместе они прожили более 50 лет и вырастили троих детей.

72-летний житель села Синдякино Хлевенского округа получил два года колонии общего режима за нападение с ножом на жену, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области. О произошедшем в январе этого года кровавом семейном конфликте мы рассказывали. Супруги прожили вместе более 50 лет и вырастили троих детей. Но на этот раз нашла коса на камень: 71-летняя пенсионерка пригрозила мужу, что выльет водку, которую тот пил прямо с утра, и пожалуется на его поведение взрослому сыну, а мужчина рассердился и ударил жену кухонным ножом в грудь.

Вину мужчина признал и пояснил, что не хотел наступления тяжких последствий. Приговор ему вынесли с учетом отягчающего обстоятельства — совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.
конфликт
поножовщина
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Комментарии (5)

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Сначала новые
гость
4 минуты назад
Все проблемы из-за баб
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Шапито банк
9 минут назад
Бес В ребро
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Народная мудрость
сегодня, 11:50
Пьяному море по колено,лужа-по уши
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Бабка Первая
сегодня, 11:25
Мог бы пригрозить вылить её духи или вышвырнуть горшки с цветами. Правда, что водка - зло.
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Александр Н.
сегодня, 11:17
Зелёный змий до добра ещё никого недоводил.
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