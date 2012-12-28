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Происшествия
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сегодня, 10:58
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72-летний пенсионер отправился на два года в колонию за нападение с ножом на жену
Вместе они прожили более 50 лет и вырастили троих детей.
Вину мужчина признал и пояснил, что не хотел наступления тяжких последствий. Приговор ему вынесли с учетом отягчающего обстоятельства — совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.
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