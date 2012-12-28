В Липецкой области заметно выросла численность лосей, косуль и благородных оленей

Стали известны итоги последнего подсчета численности диких копытных животных.

Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области подвело итоги зимнего учета численности копытных — она уверенно растет.В лесах Липецкой области лосей стало больше на 7% — теперь их 812, косуль прибавилось на 5% — их 6947, а численность благородных оленей выросла на 10% — 1119 животных.Увеличение численности охотоведы связывают с работой откормочных площадок, которые делают, чтобы зимой звери не голодали, а также борьбой с браконьерством.