В России
61
сегодня, 15:38
В Муроме число пострадавших от кишечной инфекции выросло до 677 человек
В Муроме Владимирской области пострадавшими от вспышки кишечной инфекции числятся уже 677 человек, в том числе 318 детей.
Отмечается, что в период с 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей. При этом амбулаторная помощь медиков была оказана 573 людям, из них 272 — дети. Кроме того, из общего количества изученных проб норовирус обнаружили в 36 случаях, в то время как остальные случаи классифицировались как острая кишечная инфекция.
В настоящее время выписались из медицинского учреждения 46 пациентов. Состояние оставшихся больнице пациентов средней тяжести.
Глава округа Муром Евгений Рычков 10 апреля предположил, что причиной заболевания жителей Мурома является норовирус. Он добавил, что будет проведена дезинфекция в автобусах. Позже вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что симптомы появляются через один-два дня и длятся около трех-пяти дней. По словам специалиста, смертельные исходы при такой инфекции крайне редки, но массовое заражение в Муроме вызывает тревогу, — пишут «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии