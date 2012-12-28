За две бутылки коньяка придётся отсидеть два месяца в колонии общего режима

Попавшийся на мелком хищении 44-летний мужчина уже имел 14 судимостей.

Елецкий городской суд рассмотрел уголовное дело 44-летнего уроженца Задонского района. Уже имеющий 14 судимостей мужчина попался на краже двух бутылок коньяка из магазина «Магнит». Нанесённый АО «Тандер» ущерб составил около 1700 рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Но наказание за мелкое хищение оказалось достаточно суровым — два месяца колонии общего режима и штраф более чем в 13 тысяч. Суд учёл рецидив.Ведь на очередное преступление мужчина пошёл, уже имея четыре действующих наказания по части второй статьи 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи» — за них ему были назначены обязательные работы.В суде вор признал вину. Очередное наказание ему назначили по совокупности приговоров, присоединив неотбытую часть назначенного ранее наказания в виде штрафа более чем в 13 тысяч рублей. Мужчина был взят под стражу в зале суда.