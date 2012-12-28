Атака БПЛА: одна погибшая, пятеро пострадавших, сгоревший дом
Происшествия
Два человека погибли в аварии на Октябрьском мосту
Происшествия
День смертей: на дорогах области за сутки погибли четыре человека
Происшествия
Погибшей в Ельце женщине было 45 лет
Происшествия
Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Общество
Один из пострадавших во время ночной атаки БПЛА находится в тяжелом состоянии
Происшествия
В Долгоруково после детонации беспилотника повреждены окна нескольких домов
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Какой еще автобусный маршрут нужен Липецку?
Говорит Липецк
Новая популярная схема воровства: не пробивать товары на кассе самообслуживания
Происшествия
Читать все
«Ночной шум, крики, громкая музыка, визг тормозов… А мы хотим спокойно жить и спать!»
Общество
Директор института, гаишник, общественник, бывший депутат и спортсмен не прочь стать Почетными жителями Липецка
Общество
Погоню за выехавшим на встречку «Харлеем» записали камеры наблюдения
Происшествия
Вчерашнюю аварию на Октябрьском мосту обсудили в горсовете
Общество
Пьяный водитель угрожал полицейским, а потом у него дома нашли боеприпасы и 6 кг наркотика
Происшествия
Отец и сын попали в реанимацию с сильными ожогами: мужчины разрезали бочку и она взорвалась
Происшествия
Сезон открыт: 188 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей
Здоровье
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За две бутылки коньяка придётся отсидеть два месяца в колонии общего режима
Происшествия
Ельчанину разрешили не возвращать банку 62 000 рублей
Общество
Читать все
Происшествия
За две бутылки коньяка придётся отсидеть два месяца в колонии общего режима

Попавшийся на мелком хищении 44-летний мужчина уже имел 14 судимостей.

Елецкий городской суд рассмотрел уголовное дело 44-летнего уроженца Задонского района. Уже имеющий 14 судимостей мужчина попался на краже двух бутылок коньяка из магазина «Магнит». Нанесённый АО «Тандер» ущерб составил около 1700 рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Но наказание за мелкое хищение оказалось достаточно суровым — два месяца колонии общего режима и штраф более чем в 13 тысяч. Суд учёл рецидив.

Ведь на очередное преступление мужчина пошёл, уже имея четыре действующих наказания по части второй статьи 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи» — за них ему были назначены обязательные работы.

В суде вор признал вину. Очередное наказание ему назначили по совокупности приговоров, присоединив неотбытую часть назначенного ранее наказания в виде штрафа более чем в 13 тысяч рублей. Мужчина был взят под стражу в зале суда.
кража
мелкое хищение
Комментарии (1)

Саахов
27 минут назад
А другим за убийство двух человек на трассе дают 3 года условно..........
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
