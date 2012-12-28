Ельчанину разрешили не возвращать банку 62 000 рублей

Банк слишком поздно обратился в суд.

АО «Банк Русский Стандарт» обратился в Елецкий городской суд с иском к заёмщику о взыскании задолженности по кредиту.Почти 21 год назад — в октябре 2005 года ельчанин заключил договор о предоставлении и обслуживании карты «Русский Стандарт». С помощью этой карты мужчина снимал наличные и покупал товары. В результате образовалась заложенность около 62 тысяч рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин подал в суд ходатайство о пропуске срока исковой давности, и суд не нашел правовых оснований для удовлетворения иска АО «Банк Русский Стандарт».