В России
126
сегодня, 10:54
Во Владимирской области при атаке беспилотника погибли 7-летний ребенок и двое взрослых
Беспилотник попал в жилой дом в Александровском районе Владимирской области, погибли двое взрослых и ребенок.
«Сегодня ночью в Александровском районе была совершена атака БПЛА. Один из них попал в двухквартирный жилой дом. Погибли двое взрослых и семилетний сын», — отмечается в сообщении.
По словам главы региона, пятилетняя девочка смогла выжить, она получила ожоги и находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. Он также добавил, что возникший пожар был ликвидирован силами МЧС РФ, — пишут «Известия».
Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки ВСУ на регион пострадал мирный житель. Кроме того, в результате падения обломков было зафиксировано повреждение технологического сооружения одного из местных предприятий.
