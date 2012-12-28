59 минут назад
Липецкая вечЁрка: собранный скелет, секретный сотрудник мошенников, и вонь с очистных продолжится
Сегодня, 8 апреля, следователи рассказали, что нашли скелет, ногу от которого обнаружили ранее, обманутая мошенниками липчанка согласилась стать «внештатным сотрудником ФСБ», и концессионер отказался от утилизации илового осадка на станции аэрации — одной из причин неприятного запаха в том районе.
Следователи теперь выясняют его личность и причины смерти.
Мошенники вышли на новый уровень. Они обманывают людей еще и для того, чтобы те помогали им забирать украденное — работали курьерами.
19-летняя липчанка накануне 8 марта продиктовала мошенникам код из SMS для получения доставки, она ждала подарок. И тут же попалась на крючок — утекли ее данные Госуслуг. Но ей предложили помощь в обмен на то, что девушка поработает «внештатным сотрудником ФСБ». Так и не поняв, что стала орудием мошенников, она забрала из чужой квартиры украшения и деньги на 6,7 миллиона рублей.
Их для нее собрала 16-летняя девушка, которую тоже обманули мошенники. Та была уверена, что общается с представителями силовых ведомств, и проводит «дистанционные обыски» в квартире по видеосвязи. Она обнаружила накопления матери — 9100 долларов, 2930 евро, 235 фунтов стерлингов, а также ювелирные украшения. В полицию пожде ее мать и обратилась.
В полиции «внештатная сотрудница ФСБ» заливалась слезами. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются и другие участники криминальной схемы.
«А главные организаторы преступления в стороне, ловят обычно курьеров, чаще всего, которые раньше попались на удочку мошенников, так что эта «карусель» бесконечна, а очень жаль», — написал Александр Н.
Концессионер «РВК-Липецк» отказался от утилизации илового осадка на станции аэрации путем его сжигания. Именно этот остаток считали одним из основных источников запаха сероводорода.
Именно для того, чтобы избавиться от вони «РВК» и взял в концессию у мэрии МУП «Липецкая станция аэрации».
Концессия на городские очистные сразу же забуксовала. Пришлось менять подрядчиков. В итоге за прошлый год энергетики освоили почти в 10-ть раз меньше запланированных сумм, и отодвинули на более поздний срок реализацию проекта.
Большинство работ, разбитых на этапы, концессионер все же выполнил. И два из трех источников неприятного запаха устранил за счет модернизации цеха по приемке сточных вод. Третий источник зловония — свежий иловый осадок и старый, копившийся на станции аэрации годами. Концессионер отказался от строительства отделения термической сушки илового осадка и цеха по его утилизации путем сжигания с выбросом газов в атмосферу.
— Свежий иловый осадок мы будем, как и прежде, вывозить на захоронение за пределы города. А переработка залежей старого илового осадка, который годами хранилась на станции аэрации, и так не входила в затраты «РВК-Липецк» по концессии, — ответил гендиректор липецкого горводоканала. Он, кстати, считает, что залежи ила — не самая большая беда. Они издают зловоние только в трех случаях: после таяния снега, обильных дождей или же тогда, когда их раскапывают, чтобы вывезти на утилизацию за город.
«Короче сероводороду быть», — резюмировал Виват.
Управление строительства мэрии расторгло контракт на строительство долгожданного пешеходного моста на Карьере. Дело в том, что подрядчик начал рабочие отношения с заказчиком с протокола разногласий, а потом отказался предоставить документы на банковскую гарантию.
Теперь мэрия объявит новые торги на снос и строительство нового моста.
Напомним, что администрация Липецка признала пешеходный мост через две железнодорожные ветки на улице Гайдара 1960 года постройки бесхозным в «нулевых». Несколько лет назад решением Советского райсуда мост был приговорен к сносу как аварийный, не пригодный к эксплуатации.
В бывшую поликлинику на улице Шкатова этим летом переедет Центр медицины катастроф. Также в новое помещение с улицы Титова переедет аптечное подразделение скорой помощи, а чуть позже — и диспетчерская служба центральной подстанции скорой.
Появится на Шкатова и кабинет первой помощи, на случай экстренных обращений.
Напомним, поликлиника прекратила работу 1 апреля, липчане, которые к ней прикреплены, теперь лечатся в здравнице на улице Ленина.
«Всё это неплохо, да уж больно тесно в поликлинике на Ленина, и с парковкой проблема, мало того что она платная, так ещё и очень маленькая», — пожаловался Александр Н.
«А я думал ещё одна Пятёрочка будет», — удивился Во.
Завтра, выходя из дома, не забудьте зонт. Днем в Липецке ожидаются умеренные дождь и мокрый снег. Температура, по прогнозам синоптиков, составит от +4 до +6.
Дожди улучшили ситуацию в липецких лесах, там до первого уровня понизили класс пожарной опасности.
