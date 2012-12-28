Житель Задонского округа сжег лицо аммиаком
У пострадавшего также поражены глаза и ожог дыхательных путей.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, во время производственных работ произошёл выброс аммиака из бочки. В результате у молодого мужчины (ему около 25 лет) сильно обожжено лицо, поражены глаза. Также пациенту диагностировали ожог дыхательных путей — он ещё и успел вдохнуть аммиак.
Похожие случаи в Липецкой области уже были. В сентябре прошлого года из Добринского округа в Липецк санавиация доставила 40-летнего мужчину с химическими ожогами и отравлением аммиаком. Тогда на производстве сорвало шланг с аммиаком и мужчину им обдало.
