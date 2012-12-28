Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
18-летняя жительница Лебедяни «выиграла телефон» в Telegram и перевела деньги мошенникам
Происшествия
1153
сегодня, 11:39
2
40-летнего мужчину обдало аммиаком — он в реанимации
Тяжёлого пациента доставила из Добринского района в Липецк санавиация.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 8 сентября тяжёлого пациента доставила санавиация из Добринского района.
Речь идёт о прошествии на производстве: сорвало шланг с аммиаком и мужчину им обдало. Ситуация осложняется тем, что аммиак также попал внутрь организма — в ротовую полость и дыхательные пути.
Мужчина находится в реанимации с ожогами III степени. Он подключен к аппарату ИВЛ.
0
8
2
0
1
Комментарии (3)