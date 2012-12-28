40-летнего мужчину обдало аммиаком — он в реанимации

Тяжёлого пациента доставила из Добринского района в Липецк санавиация.

В областной ожоговый центр госпитализирован 40-летний мужчина с химическими ожогами и отравлением аммиаком.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 8 сентября тяжёлого пациента доставила санавиация из Добринского района.Речь идёт о прошествии на производстве: сорвало шланг с аммиаком и мужчину им обдало. Ситуация осложняется тем, что аммиак также попал внутрь организма — в ротовую полость и дыхательные пути.Мужчина находится в реанимации с ожогами III степени. Он подключен к аппарату ИВЛ.