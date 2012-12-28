Южный циклон принесет в Липецкую область дожди

В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, пройдут небольшие, в отдельных районах умеренные дождиСреднесуточные температуры составят 4-6 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, ночью умеренные дожди, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью — от -1 до +4 градусов, днем — от +6 до +11.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 0 до +2, днем — от +7 до +9 градусов.День 27 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году — 18 градусов мороза.