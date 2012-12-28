Из горящей квартиры в Ельце спасли двух человек

Пожар на улице 9 Декабря ещё тушат.

Квартира в двухэтажном жилом доме на улице 9 Декабря загорелась сегодня утром в Ельце.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, прямо сейчас пожарные тушат открытое пламя, спасены два человека, погибших нет.Квартиру тушат 14 пожарных при помощи четырёх единиц техники.