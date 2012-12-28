Пьяный водитель грузовика «Фиат» протаранил припаркованный автомобиль: водитель уже был лишен прав
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Происшествия
223
48 минут назад
Из горящей квартиры в Ельце спасли двух человек
Пожар на улице 9 Декабря ещё тушат.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, прямо сейчас пожарные тушат открытое пламя, спасены два человека, погибших нет.
Квартиру тушат 14 пожарных при помощи четырёх единиц техники.
Видео - vk.com/my_elets
0
0
0
0
0
Комментарии