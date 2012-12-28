Все новости
Общество
1074
сегодня, 09:59
8

«Последние два месяца началась какая-то ерунда»

В этот раз 325-й: липчане нашли изъян в работе еще одного городского маршрута.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Валентина с жалобой на работу автобуса №325 в часы пик:

«Пять лет еду с работы одним маршрутом «площадь Авиаторов-ЛТЗ» на 325-м автобусе. Работаю до 20:00. Всегда уезжала примерно с 20:07 до 20:10 стабильно. Последние два месяца началась какая-то ерунда: два автобуса один за одним уезжают до 20:01, а дальше как повезёт. Хорошо, если автобус придёт до 20:20, но я очень часто стала попадать в 20:35 или 20:50, а 25 февраля — в 20:40. Кроме того, что в этот день отстояла 40 минут вечером, так еще и вчера, 26 февраля, утром в 6:50 автобус приехал на остановку «Улица Жуковского» уже битком, влезть невозможно было! В разговоры о том, что, возможно, была авария или автобус сломался автобус, я могла бы поверить пару раз, но не когда это происходит стабильно».

Мы переправили эту жалобу в департамент транспорта администрации Липецка. И вот какой ответ получили:

«Согласно навигационным данным, 25 февраля рейс по маршруту №325 с плановым временем прохождения остановочного пункта «пл. Авиаторов» (в направлении ЛТЗ) в 20:06 был выполнен в пределах допустимых отклонений. Рейсы с плановым временем прохождения в 20:15 и 20:32 были не выполнены из-за технеисправности автобусов. Это привело к увеличению интервалов движения.

26 февраля рейс с плановым прохождением остановочного пункта «Ул. Жуковского» в 06.52 был выполнен. Необходимо отметить, что в часы пик (с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00) наблюдается максимальный пассажиропоток, в связи с чем транспортные средства осуществляют движение с высокой наполняемостью.

В соответствии с муниципальными контрактами денежные средства выплачиваются перевозчикам только за фактически выполненную транспортную работу по расписанию, подтвержденную навигационными данными. За ненадлежащее исполнение условий контрактов к перевозчикам применяются штрафы, предусмотренные контрактами. К перевозчику будут применены штрафные санкции».

Заметим, что проблема с количеством автобусов, не выходящим в рейсы, стала в Липецке системной. В первые недели февраля в рейсы не вышли более 180 автобусов. Перевозчики ссылались то на морозы, из-за которых техника выходила из строя, то на неубранные дороги после снегопадов. Прокуратура области объявила предостережения 16 перевозчикам и потребовала от мэрии усилить контроль за работой общественного транспорта.

0c3fef35-a908-4335-a7fa-9bd6769ea159.jpg

порой автобусы ходят парами 

kg1wl70wq0fos0812hs9iir62x916gk0.jpg

а 36-й возит воздух 
транспорт
1
1
4
0
3

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Валентина
17 минут назад
325 маршрут вообще не управляем со среды до понедельника маршрут должен быть через Петровский рынок следующая остановка Фрунзе но водители по маршруту не едут посылают ещё далеко и надолго это нужно обращаться только в департамент чтобы отдали маршрут более ответственной компании
Ответить
Леша
37 минут назад
На 24 и 324 порой автобуса нет до получаса. Приезжает 24 или 324 битком, просто битком. Не то что не присесть, там даже за поручни держаться ненужно. При этом на 36-ом за полчаса проходит минимум 2 автобуса, можно сказать, с полностью пустым салоном. Это прямо какой-то феномен, что его стали выставлять на торги на системной основе, причём сразу 2 автобуса на такое кольцо там оборот делается минут за 25, полностью и одного было бы достаточно а вот на тот же 324 было бы весьма кстати добавить автобусов.
Ответить
Нн
39 минут назад
Рейсы надо выполнять и за этим следить,от того что выпи сали предписание владельцам мне ни холодно ни жарко,мне надо ехать ,когда я буду выполнять работу через пень колоду,меня попросят на выход и будут искать на моё место ответственного специалиста, может и здесь надо поискать? У нас нет,так в соседних областях найдутся,или нельзя своих трогать? И ещё...нельзя убирать рейсы,хоть 36,хоть 7,пусть мало людей едут,но он им нужен,а то администрация убирает рейсы- это неправильно,и тут же кричим ,что пусть пешком ходят,потому что МНЕ ехать надо
Ответить
?
48 минут назад
Если с 325, который ходил как часы, такое происходит, то что ждать от других маршрутов? Таких, как 11, 321, 332, 379.
Ответить
Наталья
сегодня, 10:11
У них всегда на все найдется ответ,но всегда не в пользу людей!!! У них всегда все прекрасно и хорошо!!! Только нам от этого не легче!!
Ответить
Павел
сегодня, 10:07
Действительно, последние пару недель с транспортом сущий бардак, причём у нескольких перевозчиков сразу. Давно не видел таких давок по утрам в 315, 352 на направлении с Сокола в центр. Ощущение, что массовый недовыпуск продолжается и после окончания морозов. Перевозчики ссылались то на ковид, то на ремонт дорог или мостов, то ещё на что-нибудь. Но основная проблема одна, и она системная: это огромный дефицит водителей автобусов!
Ответить
111
сегодня, 10:07
Проверьте пожалуйста 379, один автобус на весь маршрут, ходит 1 раз в 2 часа.
Ответить
36
сегодня, 10:03
Не трогайте 36! Он возит меня с Зегеля на Советскую! Оттуда больше ничем уехать нельзя!
Ответить
