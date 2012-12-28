В этот раз 325-й: липчане нашли изъян в работе еще одного городского маршрута.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Валентина с жалобой на работу автобуса №325 в часы пик:«Пять лет еду с работы одним маршрутом «площадь Авиаторов-ЛТЗ» на 325-м автобусе. Работаю до 20:00. Всегда уезжала примерно с 20:07 до 20:10 стабильно. Последние два месяца началась какая-то ерунда: два автобуса один за одним уезжают до 20:01, а дальше как повезёт. Хорошо, если автобус придёт до 20:20, но я очень часто стала попадать в 20:35 или 20:50, а 25 февраля — в 20:40. Кроме того, что в этот день отстояла 40 минут вечером, так еще и вчера, 26 февраля, утром в 6:50 автобус приехал на остановку «Улица Жуковского» уже битком, влезть невозможно было! В разговоры о том, что, возможно, была авария или автобус сломался автобус, я могла бы поверить пару раз, но не когда это происходит стабильно».Мы переправили эту жалобу в департамент транспорта администрации Липецка. И вот какой ответ получили:«Согласно навигационным данным, 25 февраля рейс по маршруту №325 с плановым временем прохождения остановочного пункта «пл. Авиаторов» (в направлении ЛТЗ) в 20:06 был выполнен в пределах допустимых отклонений. Рейсы с плановым временем прохождения в 20:15 и 20:32 были не выполнены из-за технеисправности автобусов. Это привело к увеличению интервалов движения.26 февраля рейс с плановым прохождением остановочного пункта «Ул. Жуковского» в 06.52 был выполнен. Необходимо отметить, что в часы пик (с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00) наблюдается максимальный пассажиропоток, в связи с чем транспортные средства осуществляют движение с высокой наполняемостью.В соответствии с муниципальными контрактами денежные средства выплачиваются перевозчикам только за фактически выполненную транспортную работу по расписанию, подтвержденную навигационными данными. За ненадлежащее исполнение условий контрактов к перевозчикам применяются штрафы, предусмотренные контрактами. К перевозчику будут применены штрафные санкции».Заметим, что проблема с количеством автобусов, не выходящим в рейсы, стала в Липецке системной. В первые недели февраля в рейсы не вышли более 180 автобусов. Перевозчики ссылались то на морозы, из-за которых техника выходила из строя, то на неубранные дороги после снегопадов. Прокуратура области объявила предостережения 16 перевозчикам и потребовала от мэрии усилить контроль за работой общественного транспорта.