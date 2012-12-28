Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
а дептранс мэрии пугает перевозчиков штрафными санкциями.
«На 24 маршруте, как всегда аншлаг, люди как селёдки в бочке. Когда же добавят автобусов на этот маршрут?! Ну как добираться на работу?! Люди ругаются. Я постоянно опаздываю на работу»…
«Остановка Дачный, 6 утра. Постоянно проживающие прописанные в СНТ «Дачный-1» не могут уехать на работу, водители автобусов проезжают мимо! И так всю неделю!»…
«Сегодня с 7.15 невозможно было уехать на 30 или 330 в центр. Один автобус 330 маршрута просто проехал мимо, другой, подъехавший в 07.45, не открыл ни среднюю, ни заднюю дверь. Не все люди смогли зайти в первую дверь. Водитель просто закрыл двери и уехал и это все в мороз! Просто какое-то издевательство происходит в последнее время, как поменялся извозчик!»…
Мы переправили все эти претензии в департамент транспорта мэрии. Отчего-то в ведомстве в ответе решили сосредоточиться только на автобусах маршрутов 30 и 330.
«Согласно утвержденным расписаниям через остановочный пункт «23 микрорайон» в направлении площади Победы в период с 07:12 до 07:45 предусмотрено выполнение 8 рейсов по маршрутам № 30, 330 с плановым интервалом движения пять минут. Согласно навигационным данным, сегодня в этот период не были выполнены два рейса по причине технической неисправности транспортных средств. К перевозчику, обслуживающему маршруты № 30, 330, будут применены штрафные санкции», — ответили в мэрии.
