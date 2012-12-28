Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Происшествия
Вы можете себе позволить купить огурцы?
Говорит Липецк
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Раненый участник СВО судился с соцзащитой
Общество
В правительстве области стала вакантной должность начальника правового управления
Общество
В отношении отца совершившего смертельное ДТП подростка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Утром в Липецке с линии сошел каждый 10-й автобус
Общество
13 машин застряли в снежном плену: их вызволяли спасатели УГПСС
Общество
Пристройка к кафе на Первомайской оказалась самовольной: суд обязал её снести
Общество
Читать все
На Соколе массовое отключение газа
Происшествия
На Соколе без газа оставались 980 домов
Общество
Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах
Общество
Шесть лет незаконно получал льготы 40-летний житель области
Происшествия
В Липецке уже думают над летним ремонтом дорог
Общество
Балканский циклон принесет в Липецкую область еще один день снегопадов
Погода в Липецке
«Две ямы, минус два колеса»: на Грязинском шоссе опасно
Происшествия
Водителя «ГАЗели» будут судить за ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка
Происшествия
Счетную палату Липецка ликвидируют?
Общество
Счетная палата Липецка обозначила риски по трамвайной концессии
Общество
Читать все
Общество
983
сегодня, 13:57
10

Липчане жалуются на отсутствие автобусов на маршрутах

а дептранс мэрии пугает перевозчиков штрафными санкциями.

Вчера в мороз на маршруты не вышел каждый десятый автобус липецких перевозчиков. Сегодня, похоже, ситуация повторилась.

«На 24 маршруте, как всегда аншлаг, люди как селёдки в бочке. Когда же добавят автобусов на этот маршрут?! Ну как добираться на работу?! Люди ругаются. Я постоянно опаздываю на работу»…

«Остановка Дачный, 6 утра. Постоянно проживающие прописанные в СНТ «Дачный-1» не могут уехать на работу, водители автобусов проезжают мимо! И так всю неделю!»…

«Сегодня с 7.15 невозможно было уехать на 30 или 330 в центр. Один автобус 330 маршрута просто проехал мимо, другой, подъехавший в 07.45, не открыл ни среднюю, ни заднюю дверь. Не все люди смогли зайти в первую дверь. Водитель просто закрыл двери и уехал и это все в мороз! Просто какое-то издевательство происходит в последнее время, как поменялся извозчик!»…

Мы переправили все эти претензии в департамент транспорта мэрии. Отчего-то в ведомстве в ответе решили сосредоточиться только на автобусах маршрутов 30 и 330.

«Согласно утвержденным расписаниям через остановочный пункт «23 микрорайон» в направлении площади Победы в период с 07:12 до 07:45 предусмотрено выполнение 8 рейсов по маршрутам № 30, 330 с плановым интервалом движения пять минут. Согласно навигационным данным, сегодня в этот период не были выполнены два рейса по причине технической неисправности транспортных средств. К перевозчику, обслуживающему маршруты № 30, 330, будут применены штрафные санкции», — ответили в мэрии.
транспорт
2
1
8
2
4

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Максим
14 минут назад
В Ельце ситуация не лучше и уже как месяца 3, администрацию завалили жалобами, а толку то что? Одни отписки. причем текст на каждой слово в слово
Ответить
Мэр
23 минуты назад
Я вчера на остановке ул. Циолковского простояла с 9-30 до 10-15!!!!!! Минус 15 было мороза, ждала 2т! В 10 00 один просто мимо пустой проехал. Причём этот автобус который пришёл в 10-15,ушел перед мной, соответственно за 45 минут он сделал круг, И БЫЛ ВООБЩЕ ОДИН НА МАРШРУТЕ!!!!!!! А ВЫ ГОВОРИТЕ КАЖДЫЙ 10 НЕ БЫШЕЛ
Ответить
-
26 минут назад
Нужен резервный перевозчик выполнять пропущенные рейсы за штрафы.
Ответить
Павел
16 минут назад
У нас в Липецке, к сожалению, ограниченное число водителей автобусов - они просто перетекают от одного перевозчика к другому, но в общей сумме их всё равно недостаточно
Ответить
Павел
27 минут назад
У дачного нужно делать остановку электрички - вот там точно будет спрос, не то что на ОЭЗ Липецк, где вообще 0 человек сейчас ездит. А поезда как раз к началу/концу рабочего дня привязаны, на Дачном было бы удобно
Ответить
Захарова
40 минут назад
почему в частников нет резервных автобусов? Кому эти штрафы нужны, если люди опаздывают, если люди мерзнут?
Ответить
Лариса
11 минут назад
У них ни автобусов, ни водителей, только цены за проезд повышают
Ответить
Стерх
43 минуты назад
Сегодня с нлмк в центр с 7.10 до 7.35 этих тридцаток штук 8 было. Других намного меньше...
Ответить
Павел
44 минуты назад
Сегодня 35-ого автобуса не было более 30 минут. Был пропущен минимум один рейс, если не два пробивать не стал в среднюю зашел из нее же и вышел.
Ответить
оська
46 минут назад
надо не пугать перевозчиков а штрафовать
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить