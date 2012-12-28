Все новости
Общество
488
сегодня, 15:06
3

Под продажу тюльпанов в Липецке отвели 36 мест

Цветочные мини-рынки заработают в городе 6 марта.

В этом году, как обычно, цветочные мини-рынки в Липецке заработают 6 марта. И закроются, собственно, 8-го.

По данным городского управления потребительского рынка, местные производители — индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане — смогут бесплатно, по полученному разрешению, продавать весенние цветы в 36-ти местах. Чтобы получить такое разрешение, нужно предоставить в управление подтверждающие происхождение цветов документы, полученные от департамента развития территории или от сельских администраций. Помимо этого, на коммерческой основе путем заключения договора с организаторами, живые цветы можно продавать в любое время на городских ярмарках.

— Это такая мера поддержки местных товаропроизводителей. Для липчан это возможность приобрести живые цветы по низким ценам, — сказали в городском управлении потребительского рынка, которое в этом году выдало 88 таких разрешений, против 87 в прошлом.

Какими в этом году станут розничные цены на тюльпаны сказать сложно. В 2023 году цветок можно было купить у уличных продавцов за 70 рублей, в 2025-м — уже за 120. А сейчас 120 рублей — уже оптовая цена.

— По такой цене цветы оптом скупают, как перекупщики, так и предприятия и организации для своих сотрудниц, — рассказала о примерном потолке отпускных цен на тюльпаны директор муниципального АО «Зеленхоз» Елена Мачнева.
цветы
8 марта
0
0
0
2
6

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ваня
17 минут назад
Лучше 9 марта.
Ответить
смотритель зоопарка
21 минуту назад
жаль не по 200, барыги блин
Ответить
я в моменте
54 минуты назад
когото уже поздравили
Ответить
