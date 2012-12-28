В дептрансе мэрии опровергли очевидное: наличие остановки на улице Космонавтов!

«Между остановками «Художественная школа» и «КТЗ» остановки нет»: такое объявление появилось в 332-й маршрутке.

Читательница GOROD48 Елена прислала фотографию объявления в 332-й маршрутке. И спросила: «Как теперь людям добираться в сторону кольца и Опытной?»Мы обратились за комментарием к департаменту транспорта мэрии еще на прошлой неделе. И вот что нам ответили:«Как сообщил один из водителей, который работает на маршруте № 332, автобусной остановки между пунктами «Художественная школа» и «КТЗ» нет. Остановка «Космонавтов» (между «КТЗ» и «Художественной школой») предусматривалась только для трамваев и использовалась до закрытия на реконструкцию данного участка трамвайного пути».Это, конечно, не так. Остановке, о которой речь, называется «Улица Космонавтов». Она обозначена на всех картах. Более того, она есть на картах маршрутов общественного транспорта.На этой остановке всегда был павильон. Из-за того, что с одной его стороны подъезжали трамваи, а с другой, по дублеру улицы Циолковского, автобусы, у нее, по сути, были лишь боковые стенки для удобства пассажиров. Эта остановка и сейчас стоит у места строительства новой трамвайной линии.Есть и еще одна странная деталь: если исключить эту остановку, то расстояние между двумя соседними с ней — «Художественной школой» и «КТЗ» — составит 1,2 километра! Действительно, как теперь липчанам добираться в сторону кольца Трубного и остановки в сторону Опытной?В Липецке есть и другие остановки-призраки. Например, на улице Ферросплавной остановку общественного транспорта обозначает просто лежащая на земле железобетонная плита.А на остановке «9-й микрорайон» пассажиры вынужденно ждут автобусы на узенькой полоске асфальта, зажатой между дорогой, ее ограждением и трамвайной веткой.