44 минуты назад
В дептрансе мэрии опровергли очевидное: наличие остановки на улице Космонавтов!
«Между остановками «Художественная школа» и «КТЗ» остановки нет»: такое объявление появилось в 332-й маршрутке.
Мы обратились за комментарием к департаменту транспорта мэрии еще на прошлой неделе. И вот что нам ответили:
«Как сообщил один из водителей, который работает на маршруте № 332, автобусной остановки между пунктами «Художественная школа» и «КТЗ» нет. Остановка «Космонавтов» (между «КТЗ» и «Художественной школой») предусматривалась только для трамваев и использовалась до закрытия на реконструкцию данного участка трамвайного пути».
Это, конечно, не так. Остановке, о которой речь, называется «Улица Космонавтов». Она обозначена на всех картах. Более того, она есть на картах маршрутов общественного транспорта.
На этой остановке всегда был павильон. Из-за того, что с одной его стороны подъезжали трамваи, а с другой, по дублеру улицы Циолковского, автобусы, у нее, по сути, были лишь боковые стенки для удобства пассажиров. Эта остановка и сейчас стоит у места строительства новой трамвайной линии.
Есть и еще одна странная деталь: если исключить эту остановку, то расстояние между двумя соседними с ней — «Художественной школой» и «КТЗ» — составит 1,2 километра! Действительно, как теперь липчанам добираться в сторону кольца Трубного и остановки в сторону Опытной?
В Липецке есть и другие остановки-призраки. Например, на улице Ферросплавной остановку общественного транспорта обозначает просто лежащая на земле железобетонная плита.
А на остановке «9-й микрорайон» пассажиры вынужденно ждут автобусы на узенькой полоске асфальта, зажатой между дорогой, ее ограждением и трамвайной веткой.
