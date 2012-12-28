В Липецкой области сухо и до +34

Аномальная жара сохраняется.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется в области повышенного атмосферного давления, сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры составят 23-24 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, днем – от +29 до +34.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от +14 до +16, днем – от +31 до +33 градусов.День 20 мая стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе был +31 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.