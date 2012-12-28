Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности
Дело Алексея Костина направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
«Следствием установлено, что в 2024 году обвиняемый, достоверно зная о нарушениях сроков капремонта и невыполнении договорных обязательств подрядной организацией по капитальному ремонту многоквартирного дома на улице Правды в Грязях, не принял мер к расторжению договора с недобросовестным подрядчиком и завершению работ с новой подрядной организацией. В результате имущество жильцов дома с частично демонтированной кровлей в осенне-зимний период повреждено выпавшими осадками, что повлекло причинение им материального ущерба и морального вреда», — говорится в сообщении Следкома.
Как рассказали в управлении СК, в основе доказательств по делу показания более 40 свидетелей, потерпевших, анализ технической и финансово-хозяйственной документации, а также результаты судебных экспертиз, позволивших установить сумму причиненного Фонду капремонта ущерба в размере более трех млн рублей. Кстати, в отношении недобросовестного подрядчика полицией расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Алексей Костин — выходец ОАО «Липецкие автобусные линии», откуда перешел на работу заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области, а в мае 2023 года стал руководителем ФКР региона. В августе 2024-го, после ухода в бизнес начальника областного управления строительства и архитектуры Антона Болгова (ныне фигуранта уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере со средствами управляющей компании ОЭЗ «Липецк») ведомство с приставкой и.о. возглавил Алексей Костин. В прошлом году он перешел на работу в федеральную структуру при Минстрое РФ.
