Происшествия
1118
сегодня, 17:39
9

Бывшего руководителя регионального ФКР обвинили в халатности

Дело Алексея Костина направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Следком по Липецкой области завершил расследование уголовного дела бывшего руководителя регионального Фонда капитального ремонта Алексея Костина. Уголовное дело по его обвинению в халатности (по ч. 1 ст. 293 УК РФ) направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в су

«Следствием установлено, что в 2024 году обвиняемый, достоверно зная о нарушениях сроков капремонта и невыполнении договорных обязательств подрядной организацией по капитальному ремонту многоквартирного дома на улице Правды в Грязях, не принял мер к расторжению договора с недобросовестным подрядчиком и завершению работ с новой подрядной организацией. В результате имущество жильцов дома с частично демонтированной кровлей в осенне-зимний период повреждено выпавшими осадками, что повлекло причинение им материального ущерба и морального вреда», — говорится в сообщении Следкома.

Как рассказали в управлении СК, в основе доказательств по делу показания более 40 свидетелей, потерпевших, анализ технической и финансово-хозяйственной документации, а также результаты судебных экспертиз, позволивших установить сумму причиненного Фонду капремонта ущерба в размере более трех млн рублей. Кстати, в отношении недобросовестного подрядчика полицией расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Алексей Костин — выходец ОАО «Липецкие автобусные линии», откуда перешел на работу заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области, а в мае 2023 года стал руководителем ФКР региона. В августе 2024-го, после ухода в бизнес начальника областного управления строительства и архитектуры Антона Болгова (ныне фигуранта уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере со средствами управляющей компании ОЭЗ «Липецк») ведомство с приставкой и.о. возглавил Алексей Костин. В прошлом году он перешел на работу в федеральную структуру при Минстрое РФ.
халатность
0
0
1
3
6

Комментарии (9)

Доцент
6 минут назад
В нашем доме после капремонта стало ещё хуже. Как только закончился гарантийный срок - потекли трубы, снова проявились трещины и осыпается краска по всему фасаду и т.д.
Ответить
Очевидец
19 минут назад
Он же из пассажирТРАНСА, он всех ввел в транс там, до сих пор там все в трансе: водители, слесаря, руководители и даже автобусы... И хотел ввести в транс ФКР
Ответить
65+
33 минуты назад
Мне кажется что создание этого Фонда изначально была заложена коррупция и грабёж граждан. Большинство не до живут и не увидят этот самый ремонт . По этому руководители там на долго не задерживаются , чтобы с некого было спросить .
Ответить
Эфа
48 минут назад
Ну, прямо кузница кадров для минстроя липецкий ФКР! Неужели, такую сумму можно В ФКР загод работы поднять, что на должность в минстрое хватило?
Ответить
Девятый
52 минуты назад
"Лёгких денег" не бывает...Попался парнишка...
Ответить
Липчанин
55 минут назад
А Вы на козина пиняли. работал мужик в свое время... 6 лет ремонты делал... и хапать никому не давал.... убрали... а теперь каждый год новый руководитель.... И команду всю его по углам раскидали...
Ответить
Аналитик
59 минут назад
Да ну , не может быть, он же эффективный менеджер , ему все по плечу…
Ответить
Магомед
сегодня, 17:49
Ещё один...
Ответить
смотритель зоопарка
сегодня, 17:46
обожаю такие статьи, хоть СК работает как надо, молодцы
Ответить
