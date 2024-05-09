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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: премьера в театре, песенный фестиваль, бухгалтеры предпочитают детективы, а дизайнеры – триллеры

Нас ждёт театральная премьера, день рождения Пушкина и наука антистресса.

Дожди не ушли

Днём в Липецке от +24 до +26 градусов, пройдут кратковременные дожди. Правда. Синоптики утверждают, что в последующие дни лить с неба перестанет.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. А.И. Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27;
- ул. Героя России Э. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Катукова, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;
- ул. Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 11а;
- ул. Москаленко, 1;
- ул. Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52;
- ул. Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19.

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Отключение света

С 9:00 до 14:00 обесточат:

- ул. Архангельская.

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С 9:00 до 17:00 погаснет свет:

- ул. А.Г. ул. Кочеткова, 2, 4а;
- ул. Ангарская, 3, 4, 5, 9, 23а;
- ул. Арсеньева, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63;
- ул. Базарная, 4б;
- ул. Баумана;
- ул. Белорусская;
- ул. Бородинская;
- ул. Брусничная, 3;
- ул. Брюллова;
- ул. Геологическая, 1, 2, 2а, 4, 7;
- ул. Детская, 1а, 2а, 5, 7;
- ул. Исполкомовская, 1е, 5, 7, 8, 11в;
- ул. Карбышева;
- ул. Лавочкина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,;
- ул. Металлистов, 1, 3, 4, 5;
- ул. Мешкова;
- ул. Монтажников, 2а, 5, 5а, 6, 6а;
- ул. Ново-Весовая, 2в, 5, 6;
- ул. Пожарского;
- ул. Почтовая, 11, 13, 15, 17, 17а;
- ул. Прудная, 4;
- ул. Стасова;
- ул. Ударников, 5, 7, 7а, 9, 11, 12, 12а, 13, 13а, 20а, 22;
- ул. Шоссейная, 5;
- ул. Юношеская;
- пер. Космический, 36;
- пер. Рудный, 17;
- Садоводчество «Горняк»;
- Садоводчество «Горняк 1» д. 1430, 1498, 1551, 1602, 1822;
- Садоводчество «Дачный 3», 110;
- Садоводчество «Сокол 2» д. 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а.

Пробки

По пятницам движение в городе особенно интенсивное, поэтому сегодня не обойтись без приложения, которое может предупредить о пробках.


На свежем воздухе

Развлекательные мероприятия сегодня начнутся в парках Липецка, ниже список на графике мэрии города.

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Театральная премьера

В 11:00 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) покажут премьеру спекиакля «Красавица и чудовище» (6+).

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Музыкальная пьеса липецкого автора Олега Пономарёва по всем известному сюжету. Продолжительность спектакля 1 час 20 минут.

День рождения Пушкина

В 12:00 в Липецкой областном краеведческом музее проведут мероприятие в честь дня рождения «солнца русской поэзии» (6+).

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Гостям напомнят о фактах биографии А.С. Пушкина (1799 – 1837), расскажут о его липецких корнях. Посетители услышат много интересных историй из жизни поэта и увидят музейные сокровища — редкие издания его книг из коллекции музея. В программе — чтения любимых стихов, интеллектуальные игры и творческие задания для всех возрастов.

Вход свободный.

Антистресс

В 16:30 в областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) ждут взрослых на очередное занятие «Науки антистресса» с психологом Евгенией Цехош (16+).

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Фото vk.com/childbook_lipetsk

На встрече гости будут практиковаться в коммуникации, учиться лучше слышать и понимать друг друга, находить общий язык в разных ситуациях и выстраивать комфортное взаимодействие.

Песенный фестиваль

В 17:00 на площади перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится торжественное открытие IV Международного фестиваля народного творчества имени А.П. Мистюкова «Ты, Россия, сердце и песня моя» (6+).

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Здесь и вверху фото vk.com/ocknt

А в 13:00 в самом ОЦКНТ уже начнутся конкурсные выступления коллективов Липецкой области и гостей из других регионов, которых насчитываются десятки. Принимают участие в фестивали и иностранцы - гости из Белоруссии. География российских участников – от Брянской области до республики Чувашия.

Какие фильмы предпочитают липчане

Самым популярным жанром кино и сериалов, который помогает липчанам отвлечься после окончания рабочего дня, является комедия. В опросе SuperJob ей отдали предпочтение 35%респондентов.

На втором месте — детективы – 20%, замыкает тройку фантастика/фэнтези – 19%. Триллеры предпочитают 13% опрошенных, мультсериалы и мелодрамы — по 11%, боевики — 9%, военное кино — 8%. Реже всего упоминались такие жанры как криминал и драма (по 6%). 9% опрошенных вообще не смотрят фильмы и сериалы, еще 9% затруднились с ответом.

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Какие жанры предпочитают смотреть после работы представители наиболее распространенных профессий? Комедии особенно любимы водителями и логистами (52 и 50% голосов соответственно). Детективы чаще других выбирают бухгалтеры и PR-менеджеры (47 и 43%). Фэнтези — офис-менеджеры и пиарщики (по 29%), а также секретари и системные администраторы (по 27%). Военное кино чаще предпочитают охранники (30%) и главные бухгалтеры (23%). Мелодрамы тоже нравятся главным бухгалтерам (31%), а еще продавцам (27%). Мультсериалы популярны у аналитиков (29%), врачей и системных администраторов (по 15%).

Дорогие липчане! Рабочая неделя подошла к концу, впереди первые выходные лета, но новостей наверняка меньше не станет. Жителям Липецкой области достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (1)

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липчанин
7 минут назад
Самый лучший фильм -это кинокомедия "Бриллиантовая рука!" Однозначно !
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