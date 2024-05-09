Сегодня в Липецке: премьера в театре, песенный фестиваль, бухгалтеры предпочитают детективы, а дизайнеры – триллеры

Нас ждёт театральная премьера, день рождения Пушкина и наука антистресса.

Днём в Липецке от +24 до +26 градусов, пройдут кратковременные дожди. Правда. Синоптики утверждают, что в последующие дни лить с неба перестанет.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- ул. Шуминского, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19.









С 9:00 до 14:00 обесточат:





- ул. Архангельская.









С 9:00 до 17:00 погаснет свет:





Развлекательные мероприятия сегодня начнутся в парках Липецка, ниже список на графике мэрии города.









В 11:00 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) покажут премьеру спекиакля «Красавица и чудовище» (6+).









В 12:00 в Липецкой областном краеведческом музее проведут мероприятие в честь дня рождения «солнца русской поэзии» (6+).









В 16:30 в областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) ждут взрослых на очередное занятие «Науки антистресса» с психологом Евгенией Цехош (16+).











Фото vk.com/childbook_lipetsk

В 17:00 на площади перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится торжественное открытие IV Международного фестиваля народного творчества имени А.П. Мистюкова «Ты, Россия, сердце и песня моя» (6+).













Здесь и вверху фото vk.com/ocknt

На втором месте — детективы – 20%, замыкает тройку фантастика/фэнтези – 19%. Триллеры предпочитают 13% опрошенных, мультсериалы и мелодрамы — по 11%, боевики — 9%, военное кино — 8%. Реже всего упоминались такие жанры как криминал и драма (по 6%). 9% опрошенных вообще не смотрят фильмы и сериалы, еще 9% затруднились с ответом.









- ул. А.И. Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27;- ул. Героя России Э. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;- ул. Катукова, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;- ул. Кривенкова, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17, 11а;- ул. Москаленко, 1;- ул. Стаханова, 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52;- ул. А.Г. ул. Кочеткова, 2, 4а;- ул. Ангарская, 3, 4, 5, 9, 23а;- ул. Арсеньева, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63;- ул. Базарная, 4б;- ул. Баумана;- ул. Белорусская;- ул. Бородинская;- ул. Брусничная, 3;- ул. Брюллова;- ул. Геологическая, 1, 2, 2а, 4, 7;- ул. Детская, 1а, 2а, 5, 7;- ул. Исполкомовская, 1е, 5, 7, 8, 11в;- ул. Карбышева;- ул. Лавочкина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,;- ул. Металлистов, 1, 3, 4, 5;- ул. Мешкова;- ул. Монтажников, 2а, 5, 5а, 6, 6а;- ул. Ново-Весовая, 2в, 5, 6;- ул. Пожарского;- ул. Почтовая, 11, 13, 15, 17, 17а;- ул. Прудная, 4;- ул. Стасова;- ул. Ударников, 5, 7, 7а, 9, 11, 12, 12а, 13, 13а, 20а, 22;- ул. Шоссейная, 5;- ул. Юношеская;- пер. Космический, 36;- пер. Рудный, 17;- Садоводчество «Горняк»;- Садоводчество «Горняк 1» д. 1430, 1498, 1551, 1602, 1822;- Садоводчество «Дачный 3», 110;- Садоводчество «Сокол 2» д. 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а.По пятницам движение в городе особенно интенсивное, поэтому сегодня не обойтись без приложения, которое может предупредить о пробках.Музыкальная пьеса липецкого автора Олега Пономарёва по всем известному сюжету. Продолжительность спектакля 1 час 20 минут.Гостям напомнят о фактах биографии А.С. Пушкина (1799 – 1837), расскажут о его липецких корнях. Посетители услышат много интересных историй из жизни поэта и увидят музейные сокровища — редкие издания его книг из коллекции музея. В программе — чтения любимых стихов, интеллектуальные игры и творческие задания для всех возрастов.Вход свободный.На встрече гости будут практиковаться в коммуникации, учиться лучше слышать и понимать друг друга, находить общий язык в разных ситуациях и выстраивать комфортное взаимодействие.А в 13:00 в самом ОЦКНТ уже начнутся конкурсные выступления коллективов Липецкой области и гостей из других регионов, которых насчитываются десятки. Принимают участие в фестивали и иностранцы - гости из Белоруссии. География российских участников – от Брянской области до республики Чувашия.Самым популярным жанром кино и сериалов, который помогает липчанам отвлечься после окончания рабочего дня, является комедия. В опросе SuperJob ей отдали предпочтение 35%респондентов.Какие жанры предпочитают смотреть после работы представители наиболее распространенных профессий? Комедии особенно любимы водителями и логистами (52 и 50% голосов соответственно). Детективы чаще других выбирают бухгалтеры и PR-менеджеры (47 и 43%). Фэнтези — офис-менеджеры и пиарщики (по 29%), а также секретари и системные администраторы (по 27%). Военное кино чаще предпочитают охранники (30%) и главные бухгалтеры (23%). Мелодрамы тоже нравятся главным бухгалтерам (31%), а еще продавцам (27%). Мультсериалы популярны у аналитиков (29%), врачей и системных администраторов (по 15%).