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сегодня, 07:33
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Трое пенсионеров отдали курьеру мошенников от 190 тысяч до 2,2 миллиона рублей

Они спасали от уголовной ответственности попавших в ДТП родственников.

В мае троих пожилых жителей Липецка обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» более чем на 2,8 миллиона рублей. Деньги они отдавали за освобождение близких от уголовной ответственности.

«Пенсионерам звонили на номера стационарных телефонов, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о том, что их близкие родственники стали участниками ДТП. Для освобождения их от уголовной ответственности потерпевших убеждали передать крупную сумму денег человеку, который подъедет к их дому. В результате пенсионеры 69, 87 и 90 лет отдали неизвестному мужчине от 190 тысяч до 2,2 миллиона рублей. После выяснялось, что их родственники в ДТП не участвовали», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Предполагаемый курьер мошенников задержан в Московской области за совершение аналогичных преступлений – это 27-летний житель Ростова-на-Дону. Сейчас он арестован.

«Вакансию мужчина нашел на одной из интернет-площадок. C работодателями общался через мессенджер, получая от них адреса, по которым необходимо было забирать деньги. Затем переводил средства на банковские счета, указанные аферистами. Вознаграждением был определенный процент от суммы похищенного, который он оставлял себе, суммы варьировались от 3 до 10 тысяч», — добавили в полиции.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
й
7 минут назад
Каждый первый знает, что отмазать родственников деньгами очень реально.
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Да
12 минут назад
Это лишние отдают! Попробуй у меня возьми, если у меня даже на хлебушек не всегда есть.
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Мнение
26 минут назад
Привлечь пенсионеров за покушение на дачу взятки (ст.291).
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