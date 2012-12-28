Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
61-летний водитель «Рено-Логан» погиб после столкновения с отбойником грязинской трассы
Происшествия
«Додж» насмерть сбил двоих дорожных рабочих: дело направлено в суд
Происшествия
Грязная схема: бизнес экономит на вывозе мусора за счет кошельков липчан
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Экономика
Пекарь получила тяжёлые травмы: 46-летняя женщина попала под лопасти корыта брожения
Происшествия
Липчанкам предлагали места с зарплатами от 50 тысяч и выше
Общество
Из кабины — в комфортный офис: еще один цех НЛМК перешел на удаленное управление кранами
НЛМК Live
Жители Сырского Рудника просят снести заброшенную «Красную шапочку»
Общество
Налоговая банкротит «Липецкое мясо»
Общество
«На проспекте Победы долбят асфальт отбойными молотками и режут фрезой в 12 часов ночи!»
Общество
Читать все
Липчанкам предлагали места с зарплатами от 50 тысяч и выше
Общество
Трое пенсионеров отдали курьеру мошенников от 190 тысяч до 2,2 миллиона рублей
Происшествия
Двери нараспашку: 190-квартирная расселенная пятиэтажка может стать источником беды
Общество
Мотоцикл и легковушка столкнулись в Новой Жизни: пострадавший отделался легкими травмами
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Красавица и чудовище», песенный фестиваль, бухгалтеры предпочитают детективы, а дизайнеры – триллеры
Общество
Клиента автомойки покусала собака: с предпринимателя взыскали 57 000 рублей
Происшествия
«Вот оно моё наследие»: певец SHAMAN снова побывал у липецкого памятника Александру Невскому
Общество
Редкое летнее гало наблюдали в Липецке
Общество
Во время ремонта дома купцов Игумновых найдено интересное кольцо XIX века
Общество
Мошенники открыли купальный сезон: жительницу Усмани обманули при продаже бассейна
Происшествия
Читать все
Происшествия
306
53 минуты назад
3

Клиента автомойки покусала собака: с предпринимателя взыскали 57 000 рублей

Владелец автомойки компенсирует моральный вред и судебные расходы.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя, с которого суд первой инстанции взыскал компенсацию морального вреда и судебные расходы в пользу покусанного собакой клиента автомойки.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года на автомойке самообслуживания без поводка и без присмотра гуляла крупная собака предпринимателя. Пес породы венгерская выжла напал на клиента, прокусил ему брюки и сбил с ног. Мужчина отбился от собаки, после чего ее оттащил работник автомойки. В тот же день пострадавший обратился в полицию и в больницу, где зафиксировал ссадины, полученные при падении.

Владелец собаки не захотел урегулировать конфликт в досудебном порядке. Поэтому искусанный мужчина через суд потребовал взыскать с него компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей и судебные расходы — 40 тысяч рублей. В иске он указал, что испытал сильный стресс, испугался за свою жизнь, у него появилась тревожность и паническая боязнь собак.

Хозяин собаки иск не признал, указав, что его собака породы венгерская выжла очень добрая и не могла напасть на человека. Сначала он утверждал, что нападения вообще не было, затем — что мужчина сам спровоцировал животное. При этом за нарушение правил выгула предприниматель уже был привлечен к штрафу.

Судебная коллегия Липецкого областного суда встала на сторону покусанного и сочла решение суда первой инстанции о взыскании с владельца автомойки 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и 27 тысяч рублей судебных расходов обоснованным. Тем более, что факт нападения животного подтверждён следами укуса на одежде, медицинской справкой и показаниями работника мойки, который оттаскивал собаку от потерпевшего.

Записи камер видеонаблюдения владелец автомойки не предоставил.
собаки
животные
0
1
1
3
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Начальник
19 минут назад
Мало взял , нужно как в Европе 5000 Евро брать
Ответить
Собачница
23 минуты назад
Покусанный не мужчина, а его брюки! Постоянно кормлю бездомных собак-ни одна, ни то чтобы укусила , не рыкнула на меня!
Ответить
Енот
14 минут назад
Почему собаки должны кусать тех кто их кормит? Мойте машину, а собак не кормите и потом пишите тут свой пост "неочем")
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить