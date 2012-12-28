Клиента автомойки покусала собака: с предпринимателя взыскали 57 000 рублей

Владелец автомойки компенсирует моральный вред и судебные расходы.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя, с которого суд первой инстанции взыскал компенсацию морального вреда и судебные расходы в пользу покусанного собакой клиента автомойки.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года на автомойке самообслуживания без поводка и без присмотра гуляла крупная собака предпринимателя. Пес породы венгерская выжла напал на клиента, прокусил ему брюки и сбил с ног. Мужчина отбился от собаки, после чего ее оттащил работник автомойки. В тот же день пострадавший обратился в полицию и в больницу, где зафиксировал ссадины, полученные при падении.Владелец собаки не захотел урегулировать конфликт в досудебном порядке. Поэтому искусанный мужчина через суд потребовал взыскать с него компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей и судебные расходы — 40 тысяч рублей. В иске он указал, что испытал сильный стресс, испугался за свою жизнь, у него появилась тревожность и паническая боязнь собак.Хозяин собаки иск не признал, указав, что его собака породы венгерская выжла очень добрая и не могла напасть на человека. Сначала он утверждал, что нападения вообще не было, затем — что мужчина сам спровоцировал животное. При этом за нарушение правил выгула предприниматель уже был привлечен к штрафу.Судебная коллегия Липецкого областного суда встала на сторону покусанного и сочла решение суда первой инстанции о взыскании с владельца автомойки 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и 27 тысяч рублей судебных расходов обоснованным. Тем более, что факт нападения животного подтверждён следами укуса на одежде, медицинской справкой и показаниями работника мойки, который оттаскивал собаку от потерпевшего.Записи камер видеонаблюдения владелец автомойки не предоставил.