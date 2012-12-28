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Происшествия
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54 минуты назад
Мошенники открыли купальный сезон: жительницу Усмани обманули при продаже бассейна
Возбуждено уголовное дело.
За бассейн женщина перевела 36 712 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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