Мошенники открыли купальный сезон: жительницу Усмани обманули при продаже бассейна

Возбуждено уголовное дело.

4 июня в Липецкой области жертвой мошенников стал один человек — 53-летняя жительница Усмани. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с 29 мая по 3 июня она онлайн общалась с продавцом бассейна.За бассейн женщина перевела 36 712 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».