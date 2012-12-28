Все новости
Происшествия
106
39 минут назад

Ельчанка хотела купить снегоуборщик и нарвалась на мошенников

Женщина лишилась 25 680 рублей.

10 февраля в Ельце в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 54-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина хотела купить снегоуборщик на специализированном сайте по продаже зимней техники.

Но судя по всему, этот сайт был создан мошенниками. Покупательница перевела за товар через приложение банка 25 680 рублей, но так ничего и не получила.
мошенничество
