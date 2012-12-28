Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
39 минут назад
Ельчанка хотела купить снегоуборщик и нарвалась на мошенников
Женщина лишилась 25 680 рублей.
Но судя по всему, этот сайт был создан мошенниками. Покупательница перевела за товар через приложение банка 25 680 рублей, но так ничего и не получила.
