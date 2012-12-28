Трижды выстрелил из пистолета и ударил ножом: липчанин обвиняется в покушении на убийство
Пьяную 27-летнюю девушку до смерти избила подруга: дело направлено в суд
Преступление было совершено 21 год назад и дошло до суда только сейчас.
В нанесении смертельных побоев призналась её подруга — сейчас женщине уже 43 года. Она обвиняется в совершении преступления по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».
«По данным следствия, ночью 10 апреля 2004 года компания из двух девушек и двоих парней выпивала в квартире. Во время застолья одна из девушек сильно напилась и уснула в коридоре. Это разозлило её подругу, которая нанесла спящей множественные удары ногами по различным частям тела, в том числе по лицу и в живот», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Утром компания оставила избитую и находящуюся без сознания девушку в подъезде на лестничной площадке, откуда ее забрала бригада скорой помощи. В больнице девушка не смогла вспомнить, кто именно ее избил. А спустя почти две недели 27-летняя девушка умерла от полученных тяжёлых увечий.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Участники событий давали противоречивые показания: подруга говорила, что девушку избили молодые люди якобы из-за отказа вступать с ними в интимную связь, а парни заявили, что были лишь свидетелями произошедшего, а виновница всего — подруга. Допросы, очные ставки и другие следственные действия не позволили получить достаточные доказательства.
Перелом в расследовании произошел в 2025 году. Спустя 21 год уже 43-летняя ельчанка созналась в убийстве подруги. Она рассказала следователю группы по расследованию преступлений прошлых лет о том, что ее мучает совесть за то, что случилось 10 апреля 2004 года, и подтвердила свои показания при их проверке следователем на месте происшествия.
