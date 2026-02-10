Два ребенка пострадали в аварии на дороге Липецк – Борисовка

Столкнулись «Ауди» и «Хендай» Дети 3-х и 9-ти лет доставлены в больницу.



Утром 10 февраля в Добровском районе на 26-м километре дороги Липецк – Борисовка столкнулись автомобили «Ауди» с 47-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 40-летнего водителя.«В результате водителя второй иномарки и трех его пассажиров, в том числе детей 3-х и 9-ти лет с травмами доставили в больницу», — сообщает Госавтоинспекция.Причины аварии установит расследование.