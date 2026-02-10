Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
«В квартире не выше 15 градусов тепла»: в доме на улице Киевской стучат зубами от холода с начала зимы
Общество
764
сегодня, 13:32
2
Два ребенка пострадали в аварии на дороге Липецк – Борисовка
Столкнулись «Ауди» и «Хендай» Дети 3-х и 9-ти лет доставлены в больницу.
«В результате водителя второй иномарки и трех его пассажиров, в том числе детей 3-х и 9-ти лет с травмами доставили в больницу», — сообщает Госавтоинспекция.
Причины аварии установит расследование.
0
5
3
0
0
Комментарии (2)