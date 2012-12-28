Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
сегодня, 16:20
Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
Им диагностированы сотрясение головного мозга и ушибы.
«Оба ребёнка госпитализированы в отделение нейрохирургии с сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей. Состояние — ближе к удовлетворительному, врачи находятся рядом, всё необходимое лечение назначено», — сообщила региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.
Напомним, сегодня в Добровском округе на 26-м километре дороги Липецк – Борисовка столкнулись автомобили «Ауди» с 47-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 40-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Хендая» и три его пассажира, в том числе двое детей трёх и девяти лет.
«На месте работали спасатели пожарной части №39 села Большой Хомутец Добровского округа», — сообщила пресс-служба УГПСС Липецкой области.
