За неделю ОРВИ заболели 5173 человека

У 18 выявили грипп и у 32 — коронавирус.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 5173 случая ОРВИ, в том числе 18 случаев гриппа.Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 3,2% ниже уровня предыдущей недели и на 41% ниже уровня эпидпорога.Основная доля заболевших — 63% всех случаев — зарегистрирована в Липецке.Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Со 2 по 8 февраля коронавирусом заболели 32 человека, что на уровне предыдущей недели.