Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Двое воронежских подростков украли аккумуляторы из липецких машин: расследование завершено
Здоровье
212
52 минуты назад
За неделю ОРВИ заболели 5173 человека
У 18 выявили грипп и у 32 — коронавирус.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 3,2% ниже уровня предыдущей недели и на 41% ниже уровня эпидпорога.
Основная доля заболевших — 63% всех случаев — зарегистрирована в Липецке.
Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.
Со 2 по 8 февраля коронавирусом заболели 32 человека, что на уровне предыдущей недели.
0
0
0
0
0
