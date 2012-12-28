Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Ельчанин решил посмотреть присланное ему незнакомкой видео: с его счёта тут же списали деньги
Происшествия
514
сегодня, 11:20
1
Руководителя грязинского турагентства обвиняют в обмане 44 клиентов: дело ушло в суд
Сумма ущерба превысила 6,7 миллиона рублей.
«По версии следствия, женщина обманула 44 клиентов при оформлении заграничных путевок, причинив им ущерб на сумму более 6,7 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Причём зачастую речь шла о постоянных клиентах, которые годами покупали туры у женщины и всё было хорошо. Но потом в какой-то момент она просто собрала деньги и никого никуда не отправила.
Об этой истории мы уже рассказывали: изначально 58-летний клиент фирмы пожаловался, что в конце 2023 года купил путёвку в Турцию за 175 тысяч рублей. Директор фирмы обещала незабываемый отдых. Однако в марте 2024 года тур был аннулирован, а деньги клиенту так и не вернули. Когда обманутый мужчина потребовал объяснений, руководитель турагентства сказала, что деньги перечислены крупному туроператору, чьим агентом она якобы являлась. В качестве доказательства она предоставила фальшивое письмо, где говорилось, что Турция входит в Евросоюз, и из-за сложной ситуации в мире деньги вернуть невозможно. Однако туроператор заявил, что никогда не имел дел ни с этой фирмой, ни с её директором, и никаких денег от них не получал.
В дальнейшем выяснилось, что таким же образом пострадали еще 43 клиента. Полученные за путевки деньги обвиняемая присвоила.
Действия женщины квалифицированы следствием по нескольким статьям Уголовного кодекса: ей вменяют 27 преступлений по части второй статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба», 3 преступления по части третьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», 14 преступлений по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
Уголовное дело расследовало ОМВД России по Грязинскому району.
0
0
2
2
2
Комментарии (1)