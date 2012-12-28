Все новости
Происшествия
2317
сегодня, 13:08
7

«Турция входит в Евросоюз, тур аннулирован, деньги вернуть невозможно»

В Грязях возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя турагентства.

В Грязях возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней женщины — руководителя турагентства «Роза ветров» (ООО «Вайт Хос»). При этом по данным ЕГРЮЛ, сама компания, офис которой располагался в магазине «Универсальный» на улице Правды в Грязях, ликвидирована в декабре 2024 года.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в конце 2023 года 58-летний клиент турагентства купил путёвку в Турцию на двоих за 175 тысяч рублей. Но в марте 2024 года тур был аннулирован, а деньги мужчине так и не вернули.

Руководитель турагентства (почему-то параллельно фирма женщины занималась выращиванием рассады) сообщила клиенту, что деньги перечислены крупному туроператору, а в качестве своего оправдания предоставила фальшивое письмо, где говорилось, что Турция входит в Евросоюз, и из-за сложной ситуации в мире деньги вернуть невозможно. Но туроператор заявил, что никогда не имел дел ни с этой фирмой, ни с её директором, и никаких денег не получал.

Прокурор направил материалы проверки в полицию, и по обращению обманутого туриста было возбуждено уголовное дело по част второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Кроме того, следствие уже располагает данными примерно о 40 других пострадавших клиентах «Розы ветров» — но по этим фактам уголовные дела пока не возбуждены, проводится проверка.
мошенничество
туризм
Комментарии (7)

Сначала новые
Турция
40 минут назад
НЕ ВХОДИТ В ЕВРОСОЮЗ.
Ответить
А я
сегодня, 15:36
в том году диван и в этом
Ответить
И что
сегодня, 13:59
людям на реке Воронеж не отдыхается , или тут уже все позагадили, надо теперь туда привести свое донное отложение
Ответить
Вопрос?
сегодня, 14:13
Не понятен Ваш вопрос? Какая связь? Здесь речь шла о неудавшейся попытке более-менее-качественного отдыха.
Ответить
Ответ
сегодня, 14:49
Не понятен Ваш вопрос? Какая связь? Здесь речь шла о неудавшейся попытке более-менее-качественного отдыха. Где вы в Турции качественный отдых видели?
Ответить
Вопрос?
сегодня, 14:56
Где вы в Турции качественный отдых видели? В этом году ещё только собираемся. В прошлом видели.
Ответить
Сергей Б
сегодня, 14:55
Где вы в Турции качественный отдых видели? Лично я- в этом году Белек. В прошлом Кемер. Ну это, конечно, не максималка. Но крайне достойно по-прежнему. Кипр? Ну, это интересно, но на любителя (я любитель, но дороговато)
Ответить
