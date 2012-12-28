Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
сегодня, 13:08
«Турция входит в Евросоюз, тур аннулирован, деньги вернуть невозможно»
В Грязях возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителя турагентства.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в конце 2023 года 58-летний клиент турагентства купил путёвку в Турцию на двоих за 175 тысяч рублей. Но в марте 2024 года тур был аннулирован, а деньги мужчине так и не вернули.
Руководитель турагентства (почему-то параллельно фирма женщины занималась выращиванием рассады) сообщила клиенту, что деньги перечислены крупному туроператору, а в качестве своего оправдания предоставила фальшивое письмо, где говорилось, что Турция входит в Евросоюз, и из-за сложной ситуации в мире деньги вернуть невозможно. Но туроператор заявил, что никогда не имел дел ни с этой фирмой, ни с её директором, и никаких денег не получал.
Прокурор направил материалы проверки в полицию, и по обращению обманутого туриста было возбуждено уголовное дело по част второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Кроме того, следствие уже располагает данными примерно о 40 других пострадавших клиентах «Розы ветров» — но по этим фактам уголовные дела пока не возбуждены, проводится проверка.
