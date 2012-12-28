Все новости
Происшествия
282
49 минут назад

47-летний липчанин украл парфюм за 19 000 рублей

Кражу записала камера наблюдения.

Отдел полиции №7 раскрыл кражу из сетевого магазина косметики и парфюмерии. Ущерб составил 19 тысяч рублей.

«47-летний подозреваемый зашёл в магазин под видом покупателя и долго ходил по торговому залу, якобы выбирая товар. Убедившись, что сотрудники заняты и никто за ним не следит, он взял с витрины один из флаконов, спрятал его в карман куртки и покинул магазин», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Похищенный парфюм изъят. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража».
