Подвал школы №68 затопило содержимым канализации

РВК говорит о засоре.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии из школы №68 с комментарием: «Школу затопило отходами и водой».Как рассказала GOROD48 директор школы Ольга Щукина, в районе дома №19 по улице Стаханова произошёл порыв городской канализации, и ее содержимое затекло в подвал школы. Вода только в подвале, поэтому нанесённый школе ущерб небольшой.– Заявка о засоре на сетях водоотведения в районе школы №68 поступила сегодня в РВК-Липецк. Для обследования сетей и устранения засора по данному адресу в ближайшее время будет направлена бригада специалистов. Напомним, что к возникновению засоров на сетях зачастую приводит нарушение правил пользования канализацией. РВК-Липецк призывает горожан пользоваться сетями водоотведения по назначению. Смывать в канализацию можно только водорастворимую бумагу, попадание прочих предметов – остатков пищи, строительного мусора, наполнителей туалетов для животных, влажных салфеток – может спровоцировать засор и негативно отразиться на работе городской системы водоотведения, – сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».