Происшествия
49 минут назад
Тело 66-летней женщины нашли на улице
Правоохранители проводят проверку по факту обнаружения двух трупов.
— По данному факту правоохранительные органы начали доследственную проверку, выясняют причины и обстоятельства смерти женщины, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Ещё один женский труп — но уже в доме — обнаружили в селе Бурдино Тербунского округа. Женщине было 94 года, обстоятельства и причины её смерти также выясняют.
