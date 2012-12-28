Липецкая вечЁрка: отдала мошенникам 15 миллионов, спасение из огня и продление отопительного сезона
Сегодня в Липецке: день джаза, горожане всё чаще игнорируют субботники и дресс-код на работе за ваш счёт
Дело об организации убийств двух москвичей из-за квартир рассматривают присяжные в Липецке
Почти миллион от пенсионерки поступил жителю Набережных Челнов — деньги придётся вернуть с процентами
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
22 апреля «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители шести улиц в районах НЛМК и Студгородка, предупредили в компании.
Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
22 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 4 по улице Ворошилова, №№ 30, 30а, 34 по улице Первомайской, №№ 7, 13а, 21, 25 по улице Советской, №№ 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 881, 971, 1047 в садоводчестве «Дачный 3», №№ 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340 в садоводчестве «Дачный 4», обесточат садоводчество «Дачный 5».
