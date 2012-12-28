На шести улицах Липецка отключат холодную воду

22 апреля «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители шести улиц в районах НЛМК и Студгородка, предупредили в компании.



С 10:00 отключат холодную воду в домах №№ 4, 10 по проезду Строителей, №№ 11, 13 в Студенческом городке, №№ 11, 13 по улице Суворова, №№ 8, 18, 20 по улице Осипенко, №№ 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 по улице Прокатной, № 2 по улице Крупской.Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.22 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 4 по улице Ворошилова, №№ 30, 30а, 34 по улице Первомайской, №№ 7, 13а, 21, 25 по улице Советской, №№ 664, 702, 708, 726, 765, 794, 809, 847, 879, 881, 971, 1047 в садоводчестве «Дачный 3», №№ 1001, 1129а, 1195, 1275, 1340 в садоводчестве «Дачный 4», обесточат садоводчество «Дачный 5».